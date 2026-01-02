본문 바로가기
"정규직 전환하면 매달 60만원 지급"…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

윤슬기기자

입력2026.01.02 11:21

정부, 정규직 전환 지원사업 재개
30인 미만 기업 대상
근로자 1인당 월 최대 60만원 지급

비정규직 근로자를 정규직으로 전환한 기업에 월 최대 60만원을 지원하는 '정규직 전환 지원 사업'이 2년 만에 다시 시행된다.


기사 내용과 무관한 자료사진. 아시아경제DB

고용노동부는 1일 "정규직 전환 지원 사업 예산 총 69억원을 확보해 이날부터 참여기업을 모집한다"고 밝혔다.

지원 대상은 피보험자 30인 미만 기업이다. 6개월 넘게 근무한 기간제·파견·사내하도급 근로자 등을 정규직으로 전환하거나 직접 고용하면 지원금이 지급된다. 전환 후에 한 달 이상 고용을 유지해야 한다.


지원 금액은 정규직으로 전환한 근로자 1인당 월 최대 60만원이다. 전환 시 기본 40만원이 지급된다. 전환 후 월 평균 임금을 20만원 이상 인상한 경우에는 추가로 20만원을 더 받을 수 있다.


지원 기간은 최대 1년이다. 지급 신청은 3개월 단위로 할 수 있다.

사업 참여를 희망하는 기업은 고용24 홈페이지 또는 가까운 고용센터에 방문해서 신청하면 된다. 예산이 한정돼 있어 지원을 희망하는 기업은 서둘러 신청하는 게 좋다.


최관병 노동부 근로기준정책관은 "정규직 전환은 노동자에게 삶의 기반을 튼튼히 해주고 기업에 인재 유치를 통한 경쟁력을 높이는 투자"라며 "이번 지원 사업이 상생의 노동시장을 만드는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

