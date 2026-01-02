[신년사]정상혁 신한은행장 "AI 기술로 재편…미래 준비 박차 가해야"

2일 시무식 개최

시니어·외국인 고객 공략

AI 창구 등 채널 혁신 강조

정상혁 신한은행장. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

정상혁 신한은행장이 2일 "민첩한 변화 대응과 미래 준비에 더욱 박차를 가해야 한다"고 임직원들을 향해 당부했다.

정 행장은 이날 오전 서울시 중구 신한은행 본점에서 진행된 시무식에서 "금융의 경계가 무너지며 경쟁도 치열해지고 있다"면서 이같이 밝혔다.

정 행장은 "인공지능(AI)으로 대변되는 기술의 발전으로 금융에 대한 정의도 새롭게 재편되고 있다"면서 생산적 금융과 포용금융 확대, 차별화된 금융 경험 제공, 전사적 차원의 미래 준비의 중요성을 강조했다.

그러면서 그는 올해 ▲금융 본연의 역할 수행 ▲미래 경쟁력을 위한 혁신 ▲고객과 사회로부터 신뢰받는 은행 등 3가지를 중점적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.

정 행장은 "시니어·외국인 등 미래 핵심 고객군에 대한 특화 솔루션을 선제적으로 마련하고, AI 창구 등 채널 혁신을 통해 영업력 강화와 자원의 효율성을 향상해야 한다"고 설명했다. 또 내부통제 체계를 영업문화 전반에 정착시키고, 사고 예방 중심의 금융소비자 보호시스템도 강화할 것도 주문했다.

아울러 정 행장은 사자성어 '진성위지(盡誠爲之·마땅히 해야 할 일에는 정성을 다해야만 한다)'를 언급하며 "미래를 위한 금융, 함께 만드는 변화의 여정에 앞장서겠다"고 덧붙였다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>