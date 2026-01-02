오석진 전 대전교육청 교육국장, 10일 오후 2시 '출판기념회' 개최

저서 '사람을 키우는 교육 오석진이 답하다' 저자 사인회·북 토크쇼 진행



DCC 1관 201호서 열려

대전시교육감 출마를 공식 선언한 오석진 전 대전시교육청 교육국장(행복교육이음공동체 대표)의 출판기념회가 오는 10일 오후 2시부터 5시까지 대전컨벤션센터 제1 전시관 201호에서 열린다.

'사람을 키우는 교육 오석진이 답하다' 저서 출판기념회는 사전행사와 1·2부로 나눠 약 3시간 동안 저자 오석진이 교육 현장에서 섭렵했던 생생한 이야기가 한 권의 책으로 출간되면서 미래 교육의 방향을 제시할 예정이다.

사전행사와 1·2부로 나눠 진행되는 이번 오석진 출판기념회는 저자 사인회와 각종 공연, 시 낭송 등 문화 행사와 함께, 1부 기념식과 2부 북 토크쇼 등이 진행된다.

이날의 하이라이트인 2부 토크쇼는 송혜민 아나운서의 진행으로 저자의 어린 시절부터 교육의 출발점인 대학 시절부터 평교사, 교감, 교장 장학사, 장학관, 해외교육원장, 교육국장에 이르기까지 40년 교육 여정 질문에 '사람 중심 교육철학'의 미래 대전교육 방향을 제시할 계획이다.

특히, 이 자리에서는 교육 현장 경험을 토대로 무엇을 기반으로 교육을 설계하고 행정을 추진하고, 행정을 추진하면서 교실의 간극을 해소, 조화를 이루기 위한 솔로몬의 지혜를 풀어 놓을 예정이다.

이와 함께, 초·중등 전문 교육자 오석진의 교육 가치와 방향을 제시, 대전 교육 가족들의 미래 대전교육에 대한 궁금증이 명쾌하게 해소될 것으로 기대된다.

저자인 오석진 전 대전시교육청 교육국장은 "이번 출판기념회는 단순한 경력과 책 소개가 아닌, 교육의 출발점과 방향을 재조명하는 토론의 장"이라면서 "교실에서 벌어지는 작은 변화가 교육 정책의 출발점이 되어야 하고, 그 흐름을 다시 잇는 것이 책 출간의 목적이었다"고 강조했다.

이어 "교육은 누구를 평가하기에 앞서 먼저 기다리는 것"이라면서 "이번 출판기념회 만남이 교육을 둘러싼 생각의 폭을 확장하면서 사람을 중심에 두는 논의로 이어지길 소망한다"고 말했다.

한편, 오석진 전 교육국장은 지난해 12월 15일 대전시의회와 대전교육청에서 잇달아 개최된 기자회견을 통해 '사람을 키우는 교육, 오감 만족 대전교육 실현'을 위해 교육, 안전, 복지, 소통, 미래의 5대 분야 만족 전략을 제시, 대전교육감 선거 출마를 공식 선언한 바 있다.

오석진 전 교육국장은 공주고등학교, 공주사범대 영어교육과, 한국교원대학교대학원 영어교육전공 석·박사, 한남대학교대학원 외국어로서 한국어 전공 석사학위를 취득했다.

오 전 교육국장은 중학교 교사로 교단에 첫 발을 내디딘 후 회덕중과 동신고, 대전과학고, 충남기계공고 교사, 대전송촌중과 대전송촌고 교감, 괴정고등학교 교장, 대전시교육청 교육국장을 거쳤다.

또 장학사와 장학관, 주상파울루 한국교육원장까지 교육행정직을 두루 섭렵한 후 지난 2022년 2월, 교직을 떠나, 지난 2023년 1월부터 현재까지 (사)행복교육이음공동체 대표로 대전교육 발전을 위한 활동을 벌이고 있다.

(사)행복교육이음공동체는 미래와 교육, 행복과 교육을 연결을 비전으로 학생과 교직원, 학부모, 교육 당사자들의 당면한 교육 문제 컨설팅 등 교육 행정과 연구 분야에서 폭넓은 활동을 전개하고 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



