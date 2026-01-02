[신년사]엄주성 키움증권 대표 "2026년은 다음 도약의 전환점…IT·자산관리 경쟁력 강화"

엄주성 키움증권 대표가 2026년을 다음 단계로 도약하기 위한 중요한 전환점으로 규정하고 IT 경쟁력 강화와 자산관리 중심의 사업 확장을 핵심 과제로 제시했다.

엄 대표는 2일 신년사를 통해 "지난해 키움증권은 역대 최고 실적이 예상되는 가운데 발행어음 인가를 받으며 미래 성장의 토대를 구축했다"며 "2026년은 이를 기반으로 한 단계 더 도약하는 해가 될 것"이라고 밝혔다.

엄 대표는 급변하는 금융 환경 속에서 경쟁력을 유지하기 위한 5가지 중점 과제를 제시했다. 먼저 IT 경쟁력을 한층 강화한다는 방침이다. 그는 "키움증권의 시작과 성장은 언제나 IT 경쟁력과 함께였다"며 "인공지능(AI), 데이터, 시스템 안정성, 정보보안, 서비스 아키텍처 전반에서 경쟁력을 확보해야 한다"고 말했다.

의사결정과 서비스 혁신의 속도도 높인다. 엄 대표는 "속도는 곧 경쟁력이자 차별화의 핵심"이라며 "회사는 필요한 자원을 지원하고 시스템도 과감히 개선해 나가겠다"고 설명했다.

주식 거래 중심의 이미지를 넘어 자산관리 회사로의 도약도 강조했다. 그는 "국내외 주식과 파생상품, 채권 등 금융상품에 더해 하반기부터 퇴직연금 사업까지 확대되면서 고객 자산관리에 필요한 상품 기반을 갖추게 됐다"며 "고객의 자산 흐름을 함께 관리하고 자산 증대를 돕는 회사로 진화하는 원년이 되자"고 말했다.

수익 다각화를 통한 안정적 성장도 주요 과제로 제시됐다. 발행어음과 퇴직연금 사업을 새로운 성장 축으로 육성하고, 투자은행(IB)과 S&T 부문에서도 전문성과 실행력을 강화하겠다는 방침이다.

아울러 금융소비자 보호와 고객 정보 보호를 모든 의사결정의 최우선 가치로 삼고, 모험자본 공급과 생산적 금융을 통해 증권사의 사회적 책무를 충실히 이행하겠다고 강조했다.

엄 대표는 마지막으로 "의미를 가지고 도전하며 실행하다 보면 어느새 성장한 우리의 모습을 마주하게 될 것"이라며 "붉은 말의 해인 2026년 모두가 힘차고 즐겁게 달리는 한 해가 되기를 바란다"고 말했다.





