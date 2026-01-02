새해 재계·정부·국회 한자리에…최태원 "올해의 초점은 성장"

대한상의 주최 '경제계 신년인사회'

경제6단체장 등 500여명 모여

"기업이 힘을 내 대한민국 재도약"

병오년 새해를 맞아 경제계와 정부, 국회가 한 자리에 모여 경제 재도약을 위한 의지를 다졌다. 이들은 올해 국가의 모든 초점을 '성장'에 둬야 한다며 민관 협력의 필요성을 강조했다.

대한상공회의소는 2일 오후 상의회관에서 '2026년 경제계 신년인사회'를 개최했다. 1962년 시작돼 올해로 64회를 맞은 이번 행사는 기업인을 비롯해 정부·국회·사회 각계 리더들이 한자리에 모이는 경제계 최대 규모의 신년 행사다. '성장하는 기업, 도약하는 대한민국'이라는 슬로건으로 개최된 올해 신년인사회에는 경제6단체장을 비롯한 기업인 500여명과 함께 국무총리, 여야 4당 대표, 7개 부처 장관이 참석했다.

최태원 대한상의 회장은 이날 "올해는 모든 이야기의 초점을 성장에 둬야 한다고 경제계는 생각하고 있다"며 "성장의 원천인 AI(인공지능)의 파도에 올라타려면 AI 제너레이션을 위한 스타트업 시장도 키우고 인프라를 선제적으로 깔아야 하고 해외 리소스도 유입시켜야만 한다"고 말했다.

대한상공회의소는 2일 오후 상의회관에서 '2026년 경제계 신년인사회'를 개최했다.

이어 "성장의 실행 모델도 좀 더 과감하고 혁신적으로 바꿔야 한다"며 "기업부터 저희의 기업가 정신으로 앞장서겠다"고 강조했다. 그러면서 ▲적극적인 투자와 고용 계획 ▲글로벌 협력을 통한 부가가치 창출 ▲자원을 효율적으로 쓸 수 있는 창의적인 방안 구상 등을 약속했다. 또 정부와 국회에는 기업 지원의 초점을 '성장하는 기업'에 맞춰줄 것을 당부했다.

김민석 국무총리는 "우리 앞에 펼쳐져 있는 국제적인 환경이 결코 만만치가 않다는 것을 잘 알고 있다"며 "대한민국 산업의 체질을 근본적으로 강화해서 변화의 파고를 헤쳐가야 할 때"라고 말했다. 그는 "정부는 내란을 극복하고 성장을 회복하고 대도약을 지향하고 그것을 위한 기반으로서 통합이 필요하다"며 기업과 정부 간 협력 관계를 만들어 나가야 한다고 강조했다.

이날 행사는 '다시 한번! 기업이 뛰겠습니다'는 영상으로 시작됐다. 영상은 기업·정부가 합심해 위기를 극복한 대한민국 경제의 저력을 조명하고, 글로벌 기술 전쟁과 산업질서의 대전환 속에 기업이 다시 한번 힘을 내 대한민국의 재도약을 이끌겠다는 메시지를 담았다. 이어 붉은 말의 해를 맞아 우리 경제계가 적토마처럼 힘차게 나아가자는 다짐을 전하며 참석자들로부터 큰 박수를 받았다.

이어 경제단체장들과 주요 기업인들의 새해 희망 메시지가 영상을 통해 전해졌다. 류진 한경협 회장은 "AI 혁명을 비롯한 거센 물결이 경제질서를 근본부터 바꿔놓고 있는 가운데 우리도 한국경제의 대전환을 통해서 뉴 K-인더스트리 시대를 열어야 한다"고 말했다.

윤진식 한국무역협회 회장은 "지난해에는 글로벌 통상 환경의 어려움 속에 우리 무역이 사상 최초로 수출 7000억 달러 돌파라는 역사적인 성과를 이뤄냈다"고 말했다. 손경식 경총 회장은 "기업들이 적시에 투자할 수 있는 환경이 조성되고, 첨단산업 분야를 중심으로 혁신적인 성장을 통해 시장의 활력을 이끌어 낸다면 다시 한번 우리 경제가 도약할 수 있는 대전환을 맞이할 수 있을 것"이라고 말했다.

정태희 대전상의 회장은 "우리는 IMF 외환위기와 코로나 팬데믹이라는 거센 파고 속에서도 현장을 지키며 끝내 앞으로 나아갔다"며 "그 경험과 끈기는 글로벌 경제의 불확실성 앞에서도 다시 한 번 우리를 움직이게 할 힘"이라고 말했다.

박일준 대한상의 상근부회장은 "올해 신년인사회는 붉은 말의 해를 맞아 경제계와 함께 정부, 국회 주요 인사들이 모두 참여해 경제 재도약의 의지를 다지는 자리였다"며 "기업이 과감한 도전과 혁신으로 위기를 극복하고 성장할 수 있도록 정부와 국회가 법과 제도 개선에 최선을 다해주시길 바란다"고 말했다.





박준이 기자



