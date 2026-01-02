권익현 부안군수 "2026년은 성과로 증명하는 해"

시무식서 '선택과 집중' 강조

부안군이 2일 군청 대강당에서 2026년 병오년(丙午年) 시무식을 개최하고, '선택과 집중'을 통한 실질적 성과 창출을 새해 군정 운영의 핵심으로 선포했다.

권익현 부안군수는 이날 신년사를 통해 "2026년은 새로운 계획을 나열하는 해가 아니라, 부안군정이 무엇에 집중해야 할지 분명히 선택하는 해가 돼야 한다"며 "할 수 있는 일을 넓히는 행정이 아닌, 반드시 해내야 할 과제를 명확히 하고 끝까지 책임지는 행정이 필요한 시점"이라고 말했다.

특히 올해 신년 군정 화두로 '결실창래(結實蒼來)'를 제시했다. 이는 그동안 쌓아온 준비와 도전의 시간이 군민의 삶 속에서 분명한 변화와 실질적인 성과로 맺어져야 한다는 강력한 의지를 담았다는 것이 부안군의 설명이다.

군은 올해 재생에너지, AI(인공지능), K-컬처 등 국가적 성장 흐름을 부안만의 고유한 경쟁력으로 연결하는 데 총력을 기울일 방침으로 에너지 전환, 산업 기반 확충, 문화·관광 활성화, 정주 여건 개선 등 각 분야 정책을 유기적으로 결합해 시너지를 극대화한다는 전략이다.

권 군수는 공직자들에게 "올 한 해도 군민을 가장 먼저 살피고 부안의 발전을 위해 한 걸음 더 뛰어달라"며 "선택에 책임지는 행정, 성과로 증명하는 군정, 군민의 삶으로 이어지는 변화를 핵심 가치로 삼아 군정을 추진해 달라"고 당부했다.





