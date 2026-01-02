이천시, 부발읍에 내달 '24시간 아이돌봄센터' 2호점 연다

웰컴복지재단과 설치·운영 협약

야간·긴급 돌봄 공백 해소 기대

경기도 이천시가 부발읍에 다음 달 중 돌봄 공백 해소를 위한 '24시간 아이돌봄센터' 2호점 문을 연다.

이천시는 지난달 30일 웰컴복지재단과 '24시간 아이돌봄센터 2호점 설치·운영을 위한 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.

김경희 이천시장(왼쪽 다섯번째)과 고광태 웰컴복지재단 이사장(왼쪽 여섯번째)이 '24시간 아이돌봄센터' 설치 및 운영을 위한 업무 협약식에서 협약서를 들어 보이고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

'24시간 아이돌봄센터'는 시가 전국 지자체로는 처음 선보인 공공 돌봄 시설로, 365일 24시간 연중무휴 운영하는 것이 특징이다. 0세부터 12세까지의 아동을 대상으로 맞벌이 가정, 야간·긴급 돌봄 등 다양한 돌봄 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 1호점은 지난 2024년 4월 이천시청사 옆에 마련돼 운영 중이다.

이번 협약은 1호점 운영을 통해 축적된 경험과 성과를 바탕으로 24시간 돌봄서비스를 더욱 안정적으로 확대하기 위해 마련됐다고 시는 설명했다.

2호점은 부발읍 아미리 1259의 '엘리프 이천 하이시티' 어린이집 공간을 활용해 조성 중이다. 공간은 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사가 무상 제공했다. 시는 리모델링 공사를 거쳐 다음 달 2호점 문을 열 예정이다.

김경희 이천시장은 "민관 협력을 통해 24시간 공공 돌봄 체계를 확대해 시민들이 안심하고 돌봄서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>