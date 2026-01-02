본문 바로가기
포천시, 2025년 주택행정 우수 시군 평가 '장려상' 수상

이종구기자

입력2026.01.02 10:35

경기 포천시는 경기도지사 주관 '2025년 주택행정 우수 시군 평가'에서 장려상을 수상했다고 2일 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 수상은 공동주택 관리 지원 강화와 주거환경 개선, 시민 중심의 행정 추진 등 포천시가 꾸준히 추진해 온 주거행정 전반의 노력이 대외적으로 인정받은 결과다.


포천시는 공동주택 관리의 투명성을 높이고, 노후 공동주택 주거환경 개선사업을 체계적으로 추진해 왔다. 아울러 생활 밀착형 민원 대응체계를 정비하는 등 시민 체감도가 높은 주택행정 정책을 꾸준히 펼쳐온 점이 이번 평가에서 긍정적인 평가를 받았다.

포천시 관계자는 "이번 수상은 시민의 삶의 질 향상을 목표로 추진해 온 주택행정 정책이 성과로 이어진 결과"라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 공동주택 관리 지원과 주거복지 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
