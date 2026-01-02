유진그룹, 새해 첫 업무 시작…소외 계층에 5억원 기부

희망 2026 나눔 캠페인 일환

유진그룹이 새해 첫 업무를 소외된 이웃들을 위한 성금 기탁으로 시작했다고 2일 밝혔다.

2일 서울 여의도 유진빌딩에서 열린 유진그룹 기부 시무식에서 정진학 유진그룹 커뮤니케이션실 사장(사진 가운데), 강성모 유진그룹 그룹혁신부문 상무(우측에서 두번째), 이상규 유진그룹 준법지원센터장(좌측에서 두번째)이 기념 사진을 촬영하고 있다. 유진그룹

유진그룹은 서울 영등포구 여의도 사옥에서 '희망 2026 나눔 캠페인'의 일환으로 사회복지공동모금회에 3억원, 대한적십자사에 2억원 등 총 5억원의 성금을 기탁했다.

이번 성금 마련에는 유진기업·유진투자증권·동양·유진레저(푸른솔GC 포천)·동화기업(푸른솔GC 장성) 등 유진그룹의 주요 계열사들이 참여했다.

올해로 10주년을 맞이한 기부 시무식은 따뜻한 나눔으로 한 해를 시작하는 유진그룹의 대표적인 사회공헌 활동이다. 2016년 도입된 이후, 11년째 전 임직원이 나눔 실천 의지를 다지는 행사로 자리매김해 왔다.

유진그룹 관계자는 "새해 첫 업무를 기부로 시작하는 전통은 유진그룹 구성원들에게 나눔의 가치를 되새기게 하는 소중한 시간"이라며 "앞으로도 ESG 경영을 실천하며 우리 사회의 복지 사각지대를 밝히고 긍정적인 변화를 이끄는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이서희 기자



