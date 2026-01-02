본문 바로가기
[신년사]이순형 세아그룹 회장 "본원 경쟁력 강화·AI 대전환으로 '거대 흐름' 기회 삼아야"

심성아기자

입력2026.01.02 10:03

이순형 세아그룹 회장이 새해 경영 화두로 본원적 경쟁력의 초격차 확보와 인공지능(AI) 기반의 일하는 방식 대전환을 제시했다.

이순형 세아그룹 회장. 세아그룹

2일 이 회장은 신년사를 발표하며 구성원들에 ▲초격차 수준의 본원적 경쟁력 ▲AI 결합으로 일하는 방식의 대전환 ▲해외 법인 전략적 기지화 등을 요구했다.


이 회장은 "탄소중립과 에너지 전환이라는 거대한 흐름을 기회로 삼아 타의 추종을 불허하는 기술과 친환경·고부가 제품 시장을 선점해야 한다"며 "본원적 경쟁력을 초격차 수준으로 끌어올려야 한다"고 말했다.

또 이 회장은 "AI는 단순한 도구가 아닌 생존을 위한 필수 무기"라며 "세아가 오랜 기간 현장에서 축적해온 방대한 제조 데이터와 공정 노하우를 AI 기술과 결합해 내재화하면 생산성과 제조 경쟁력을 획기적으로 끌어올릴 수 있을 것"이라고 했다.


아울러 이 회장은 "그간 선제적으로 투자한 세계 여러 곳의 사업장들은 보호무역주의가 강화될수록 더욱 빛을 발할 강력한 자산"이라며 "현재 투자 중인 해외 사업장들의 조속한 안정화를 통해 그룹 전체 시너지 창출의 첨병(尖兵) 역할을 다할 수 있도록 총력을 기울여 달라"고 했다.


끝으로 이 회장은 '하나 된 노사문화'를 강조하며 "서로를 믿고 의지하는 신뢰, 현실에 안주하지 않는 개척정신으로 무장해 달라"고 주문했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
