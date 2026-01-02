[신년사]이동훈 SK바이오팜 사장 "글로벌 리더십 완성 대도약의 해"

시장 1위 도약·미래 성장축 가동·AI 기반 혁신 등 3대 방향 제시

이동훈 SK바이오팜 사장이 2일 신년회를 통해 세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리®) 중심의 시장 리더십 강화와 방사성의약품(RPT), AI(인공지능) 기반 연구 혁신을 축으로 글로벌 도약을 가속하겠다는 새해 전략을 밝혔다.

이동훈 사장은 "2026년 병오년은 붉은 말이 지닌 역동성과 추진력이 극대화되는 해로, SK바이오팜이 글로벌 리더십을 완성하는 원년이 될 것"이라며 "올해는 핵심 제품인 세노바메이트의 시장 1위 도약, RPT를 중심으로 한 미래성장축 가동, AI 기반 혁신을 통해 한단계 더 도약하는 결정적인 한해가 되어야 한다"고 강조했다.

뇌전증 신약 세노바메이트에 대해서는 '회사의 현재와 미래를 지탱하는 핵심 자산'이라고 설명하며, 성장 가속도와 임상 확장 데이터를 기반으로 처방 영역을 확대하고 경쟁 약물 특허 만료 등 시장이 개편되는 시기에 절대적 리더십을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

미래 성장축을 이끌 핵심 모달리티로는 RPT를 꼽았다. 이 사장은 "RPT는 아직 명확한 글로벌 선도자가 부재한 시장으로, 초기 주도권 확보가 향후 성장 속도를 좌우할 것"이라며 "파이프라인 확충, 글로벌 파트너십, 안정적 공급망 확보를 속도감 있게 추진해 선점의 기회를 반드시 성과로 연결하겠다"고 했다.

최근 가장 중요한 화두로 떠오른 AI 기반 연구 혁신에도 박차를 가한다. 회사가 구축해 온 데이터·AI 기반 연구체계를 속도와 정확성이 담보되는 실질적 경쟁력으로 전환하고 연구개발 전 주기를 AI 중심으로 재설계해 'AI로 일하는 제약사'로 발전하겠다는 포부다.

글로벌 운영 전략에 대해서도 "미국 직판을 통해 축적해 온 시장 진입과 상업화 경험을 각국 파트너들과 공유하며, 지역별 협업 모델과 데이터 기반 의사결정 체계를 강화해 왔다"며 "이를 토대로 공급망, 규제 대응, 상업 운영 등 전 영역에서 실행력을 강화하고, 아시아를 포함한 신규 시장 확대에 대비한 내부 운영 체계를 선제적으로 정비해 나가겠다"고 했다.

마지막으로 이 사장은 "병오년의 붉은 말처럼 두려움 없이 앞으로 나아가되, 방향과 균형을 잃지 않는 것이 진정한 강함" 이라며 "글로벌 리더십을 완성하는 대도약의 여정을 임직원 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 전했다.





