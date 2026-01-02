본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

[신년사]신창재 교보생명 의장 "금융소비자 보호·AI 전환 적극 추진"

최동현기자

입력2026.01.02 09:59

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신창재 교보생명 의장, '2026년 출발 조회사' 통해 밝혀
"금융소비자 보호는 생명보험 정신의 적극적 실천"

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 올해 금융소비자 보호와 인공지능(AI) 전환 등에 역점을 두겠다고 강조했다.


신 의장은 2일 '2026년 출발 조회사'를 통해 "보험의 완전 가입부터 완전 유지, 정당 보험금 지급을 통한 금융소비자 보호야말로 생명보험 정신의 적극적인 실천"이라며 "고객의 완전 보장을 위해 금융소비자 보호에 앞장서야 한다"고 말했다.

신 의장은 이어 "고객에게 피해를 주는 불완전 판매나 승환 계약 등 불건전한 영업 행위와는 결별해야 한다"며 "금융소비자 불만을 예방하고 불만 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다"고 전했다.


신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. 교보생명

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. 교보생명

AD
원본보기 아이콘

신 의장은 "보험 가입, 계약 유지, 보험금 지급 등 전 보험기간의 단계별로 고객 보장의 가치를 잘 전달해야 한다"며 "보험사가 고객에게 제공할 수 있는 가장 중요한 가치는 미래의 역경에서 고객을 보장하는 것"이라고 설명했다.


신 의장은 올해 국내 보험산업의 전망과 관련해 수입 보험료 성장률 하락과 성장성, 수익성 둔화가 본격화할 것으로 우려했다. 그는 "일부 회사나 법인보험대리점(GA)들이 무분별한 설계사 확보 경쟁을 벌이며 시장을 더욱 혼탁하게 하고 있다"며 "고객 보장의 가치를 잘 실천할 수 있는 우수 재무설계사(FP)를 확대해 전속 대면 채널의 성장을 이뤄야 한다"고 말했다.

신 의장은 'AI 전환(AX)' 추진 기반을 서둘러 마련해야 한다고도 언급했다. 그는 "최근 AX 흐름에 본격 대응하기 위해 AI 부문 조직을 확대 개편했다"며 "보험 비즈니스 가치사슬 전반에서 AI 기술을 활용한 고객 경험 개선, 비용 절감, 업무 효율화 등을 추진할 것"이라고 말했다. 그는 이어 "AX는 단순한 기술 도입을 넘어 조직의 일하는 문화를 근본적으로 바꾸는 것"이라며 "AX 시대에 맞는 혁신 문화가 조직 문화로 뿌리내릴 수 있도록 제도, 프로그램 등도 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기