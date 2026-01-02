부산시교육청, 초등 신입생 예비소집 실시

2∼7일 공립초 295교 대상… 대면 원칙으로 아동 안전 확인 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 2일부터 오는 7일까지 부산지역 295개 공립 초등학교에서 2026학년도 초등학교 신입생 예비소집을 실시한다.

2026학년도 초등학교 입학대상자는 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 출생한 아동으로, 총 1만8031명(2025년 10월 30일 기준)이다. 이는 전년도 입학대상자 1만9875명에 비해 소폭 감소한 수치다.

조기 입학으로 이미 취학 중인 아동은 제외되고, 입학 연기 등으로 인한 전년도 미취학 아동은 포함된다.

이번 예비소집은 취학 대상 아동의 소재와 안전을 보다 면밀히 확인하기 위해 대면 방식을 원칙으로 운영된다. 또 학부모와 보호자의 참여 편의를 높이기 위해 학교별 여건에 따라 저녁 시간과 주말에도 예비소집을 실시한다.

취학 대상 아동의 보호자는 취학통지서에 안내된 내용과 학교별 세부 사항을 확인한 뒤, 취학통지서를 지참해 자녀와 함께 예비소집에 참여해야 한다. 부득이한 사유로 예비소집에 참석하지 못할 경우에는 예비소집일 이전에 해당 학교로 사전 문의해야 한다.

특히 질병이나 발육 상태 등 불가피한 사유로 자녀의 취학이 어려운 경우, 보호자는 입학 예정 학교에 취학의무 면제 또는 유예 신청을 할 수 있다.

교육청은 사전 연락 없이 예비소집 기간에 참석하지 않은 아동에 대해서는 교육청과 지자체가 협력해 유선 연락, 가정 방문 등을 통해 아동의 소재와 안전을 촘촘히 확인할 방침이다. 필요할 경우 관할 경찰서에 수사를 의뢰하는 등 적극적인 조치도 병행할 계획이다.

김석준 교육감은 "초등학교 예비소집은 아이들이 의무교육에 진입하는 첫걸음인 만큼, 아동과 학부모가 학교를 직접 방문해 입학 절차와 필요한 정보를 확인하길 바란다"며 "교육청은 관계기관과 긴밀히 협력해 예비소집 기간 취학 대상 아동의 안전과 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.





