[신년사]장용호·추형욱 SK이노 "리밸런싱 조기 완수…시장 신뢰 회복"

SK이노베이션이 새해 경영 화두로 포트폴리오 리밸런싱(사업재편)의 조기 완수와 본원적 경쟁력 강화를 내걸었다.

장용호 SK이노베이션 총괄사장이 2026년 새해 첫 날인 1일 SK이노베이션 울산 콤플렉스를 찾아 안정조업과 운영개선(O/I)에 최선을 다해준 구성원들을 격려하고 있다. SK이노베이션

장 총괄사장과 추 대표이사는 2일 공동명의로 낸 신년사에서 포트폴리오 리밸런싱 조기 완수, 본원적 경쟁력 강화, 미래 성장동력 확보 등을 토대로 SK이노베이션을 더욱 강건하게 만들자고 강조했다.

장 총괄사장과 추 대표이사는 "SK이노베이션의 구조적 변화와 근본적 수익성 개선을 위해 포트폴리오 리밸런싱을 빠른 시일 내에 완수하자"며 "수익 구조를 강화하고 사업 안정성을 높여 재무 건전성을 강화하고 자본시장으로부터 신뢰를 확보해 나가자"고 당부했다.

그러면서 "새로운 운영개선(New O/I·New Operation Improvement)을 추진해 본원적 경쟁력을 강화하고, SK이노베이션 계열의 공급망 최적화(Value Chain Optimization)를 통해 정유, 화학 사업에서의 통합 시너지 효과를 극대화해 나가자"고 말했다.

또 전기화(Electrification) 사업을 미래 성장을 견인할 핵심축으로 삼아 전력 분야 사업 포트폴리오를 확장하고, 연구개발(R&D) 역량을 체계적으로 갖춰 나갈 것을 당부했다.

끝으로 SK이노베이션이 원팀 스피릿(One Team Spirit)을 발휘해 어떤 위기에도 흔들리지 않는 강력한 '하나의 이노베이션'(One Innovation)으로 나아갈 수 있도록 경영진과 구성원들의 결속을 강조했다.

한편 전날 장 총괄사장과 추 대표이사를 포함한 SK이노베이션 계열 경영진들은 울산 콤플렉스(CLX)를 찾아 구성원들을 격려했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



