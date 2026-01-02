평창군, 보훈수당 대폭 인상…참전유공자 배우자 수당 '4배' 상향

강원도 평창군이 국가를 위해 헌신한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 안정적인 생활을 지원하기 위해 오는 2026년부터 보훈 관련 수당을 대폭 인상한다.

평창군청 전경. 평창군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 수당 인상은 '보훈 영예 수당'과 '참전유공자 배우자 수당'을 대상으로 한다.

보훈 영예 수당은 기존 월 25만원에서 30만원으로 5만원 인상되며 특히 상대적으로 지원이 적었던 참전유공자 배우자 수당은 기존 월 5만 원에서 20만원으로 15만원 대폭 상향된다.

평창군은 보훈 가족에 대한 실질적인 예우를 위해 지난 12월 '평창군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례'를 개정하여 법적 근거를 마련했으며 2026년도 관련 예산으로 총 28억원을 확보했다.

이와 함께 강원특별자치도에서 지급하는 보훈 명예 수당(월 6만원)과 참전 명예 수당(월 6만원)도 기존과 같이, 병행 지원되어 평창군 보훈 대상자들의 경제적 보훈 혜택은 더욱 두터워질 전망이다.

아울러 군은 2025년 1억1500만원의 사업비를 투입하여 현충탑의 노후화한 불꽃 조형물 재설치와 참전 기념탑 등 보훈 시설 주변 정비 사업을 추진, 현충 시설로서의 상징성을 더욱 확고히 하는 계기를 마련하기도 했다.

또한 보훈 복지 사각지대 해소를 위해 수당 미수급 대상자가 없도록 매년 2회 강원동부보훈지청과 연계한 전수조사를 시행하고 있으며 이를 통해 국가유공자의 명예 선양을 위한 촘촘한 보훈 안전망을 구축해 나가고 있다.

유향미 군 복지정책과장은 "평창군은 수당 인상을 비롯해 앞으로도 국가보훈대상자들이 자부심을 느끼며 존중받는 사회 분위기를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



