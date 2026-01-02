[신년사]정재헌 SKT 사장 "'변화 관리 최고 책임자'로서 조직 뒷받침할 것"

2일 구성원에 신년사 보내

'드림팀' 문화 강조

정재헌 SKT 사장.

정재헌 SK텔레콤 대표가 2일 신년사를 통해 '다시 뛰는 SK텔레콤'을 위한 변화 방향을 제시하며 고객 중심의 통신 본업 강화와 AI 혁신, 전사적 AX(AI 전환)를 올해 핵심 과제로 강조했다.

정 대표는 2026년 신년사를 통해 "회사를 영구히 존속·발전시켜 다음 세대에도 든든한 삶의 터전으로 물려주는 것이 궁극적인 목적"이라며 세 가지 변화 방향을 제시했다.

먼저 그는 "업(業)의 본질인 고객을 중심에 두고 기본의 깊이를 더해 단단한 MNO(이동통신)를 만들어야 한다"며 통신 본업 경쟁력 강화를 최우선 과제로 꼽았다. 정 대표는 "구성원의 마음속에 자부심이 자리할 때 고객도 SKT와 함께함을 자랑스러워할 것"이라고 강조했다.

두 번째로는 AI를 중심으로 한 새로운 혁신의 아이콘 창출을 제시했다. 정 대표는 "SKT가 걸어온 길이 대한민국 통신의 역사가 되었듯, AI라는 무대에서도 새로운 역사를 쓰는 주인공이 될 것"이라며 AI 사업을 차세대 성장축으로 명확히 했다.

세 번째 변화 방향으로는 AX(AI Transformation)를 들었다. 그는 "AX는 우리의 일상을 더 가치 있고 행복하게 만드는 필수조건"이라며 "누구나 AI를 통해 자신만의 성과를 만들고, 회사의 성장이 구성원의 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환을 만들자"고 말했다.

조직 문화와 관련해서는 '드림팀(Dream Team)'을 핵심 키워드로 제시했다. 정 대표는 "같은 곳을 바라보고 서로의 역량을 더하는 원팀(One Team)이 될 때 변화는 완성된다"며 경청과 겸손을 바탕으로 한 협업 문화를 강조했다.

정 대표는 또 "모든 위대한 변화는 처음에는 불가능해 보이지만 결국 찬란한 성장으로 기억된다"며 "CEO는 변화 관리 최고 책임자(Change Executive Officer)로서 구성원들이 설렘과 확신을 가지고 도전할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

그는 끝으로 "변화에 대한 두려움은 내려놓고 서로가 서로의 든든한 버팀목이 되어, 흔들림 없이 걸어가자"고 구성원들에게 당부했다.





박유진 기자



