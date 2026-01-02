종로구, 6일 서울예고서 신년인사회 개최

이달 23일부터 17개 동 순회

서울 종로구(구청장 정문헌)가 오는 6일 오후 3시 서울예술고등학교 도암홀(평창문화로 70)에서 '2026년 종로구 신년인사회'를 개최한다. 이번 행사는 각계각층 내빈과 구민이 한자리에 모여 새해 비전과 희망을 공유하는 소통의 장이다.

행사는 오후 2시 30분 주민 맞이로 시작한다. 식전 공연으로 서울예술고등학교 오케스트라가 영화 스타워즈 테마곡을 연주한다. 오후 3시 개회 이후에는 구민 새해 소망 영상 상영, 정문헌 구청장의 신년사, 내빈 덕담, 기념 촬영 순으로 진행한다.

축하 무대는 관내 학생들이 꾸민다. 작은학교 통합방과후 프로그램에 참여한 교동초·운현초·재동초 학생들로 구성된 사물놀이패가 웃다리 사물놀이를 선보인다. 서일문화예술고등학교 뮤지컬연기과 학생들은 뮤지컬 페임을 공연한다.

종로구는 구정 비전을 현장으로 확장한다. 1월 23일부터 2월 11일까지 17개 전 동을 순회하며 동 신년인사회를 개최한다. 이 자리에서 정문헌 구청장이 신년 덕담을 전하고 지역발전을 위해 구민과 심도 있게 대화하는 시간을 가질 계획이다. 올해 구정 운영 방향과 주요 사업도 설명한다.

정문헌 종로구청장은 "병오년 붉은 말의 기운으로 종로모던의 연속성을 살려 공존공영 종로를 만드는 데 집중하겠다"며 "매일 더 괜찮은 종로를, 고도화된 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





