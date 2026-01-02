한미반도체, 장비 업계 최초 크레딧 제도 도입

한미반도체가 전 세계 반도체 장비업계 최초로 크레딧 제도를 도입한다. 이를 통해 고객사와의 장기적인 파트너십을 강화하고 브랜드 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

한미반도체는 한미 크레딧 제도(HCS)를 시작한다고 2일 밝혔다. 한미 크레딧 제도는 고객사가 반도체 장비를 주문하면, 주문 금액의 2%를 크레딧(포인트)으로 적립해 주는 방식이다.

크레딧은 장비 출하 후 대금이 100% 완납되면 자동으로 적립되며, 일정 금액 이상 누적되면 차기 장비 구매 시 사용할 수 있다. 크레딧은 적립일로부터 5년간 유효하다.

한미반도체는 글로벌 320여개 고객사에 감사한 마음을 보답하기 위해 한미 크레딧 제도를 만들었다. 이를 통해 고객사와 안정적 관계를 구축하고, 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

한미반도체 관계자는 "전 세계 반도체 장비업계 최초로 크레딧 제도를 도입한 것은 고객에게 감사한 마음을 보답하고, 함께 성장하는 장기적 파트너십을 구축하겠다는 의지"라고 설명했다. 이어 "앞으로도 고객에게 실질적인 가치를 제공함으로써 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 덧붙였다.

한미반도체 뿌리는 설립자인 곽노권 선대회장이 1967년부터 미국 모토로라 반도체에서 14년간 쌓은 기술 역량에서 시작했다. 한미반도체는 AI 반도체의 핵심 부품인 HBM TC 본더 시장에서 71% 점유율로 전 세계 1위 업체다. 2002년부터 지적재산권 강화에 주력해 현재 출원 예정을 포함한 HBM 장비 관련 특허 150건을 보유하고 있다. 지난해 7월 HBM4용 장비 'TC 본더 4'의 대량 생산 체제를 선도적으로 갖췄으며, 올해 말에는 차세대 HBM용 '와이드 TC 본더'를 출시할 계획이다.





