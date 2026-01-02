본문 바로가기
웹젠, 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드' 21일 출시

노경조기자

입력2026.01.02 09:33

하운드13 개발…모바일·PC 플레이

웹젠 은 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG) 신작 '드래곤소드'를 오는 21일 출시한다고 2일 밝혔다.


'드래곤소드' 이미지. 웹젠 제공

'드래곤소드'는 국내 게임 개발사 하운드13이 개발하고 웹젠이 퍼블리싱 하는 국산 오픈월드 액션 RPG로, 광활한 오픈월드에서 펼쳐지는 정교하고 화려한 액션이 특징이다. 모바일과 PC에서 모두 플레이할 수 있는 크로스플랫폼을 지원한다.

출시일 공개에 맞춰 웹젠 유튜브 채널과 드래곤소드 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 신규 프로모션 비디오(PV) 영상도 선보인다. 영상은 '드래곤소드'의 핵심 스토리와 세계관 설정을 요약한 내용을 담고 있으며, 게임 내 전투 화면과 스토리 연출 장면을 중심으로 구성됐다.


웹젠은 지난해 5월 비공개 테스트(CBT) 진행 후 출시 전까지 전반적인 게임성 보완 과정을 거쳤다고 설명했다. 게임 플레이에 몰입할 수 있도록 최적화와 그래픽 품질을 개선한 것은 물론이고, 스토리 연출 및 캐릭터 표현 방식도 일부 수정했다. 메인 스토리 전체에 국내 유명 성우진의 풀더빙을 적용했다.


정식 출시 전까지 예비 게임 회원들에게 다양한 혜택을 제공하는 사전 등록도 지속한다. 공식 브랜드 홈페이지와 주요 앱 마켓, 카카오게임 사전예약 채널을 통해 등록한 예비 회원들은 다양한 보상과 함께 게임을 시작할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
