본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

웅진컴퍼스, 영어회화 교재 'EEA' 구매 이벤트

이성민기자

입력2026.01.02 09:31

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학습 후기 작성시 3000원 상품권

웅진컴퍼스가 신년을 맞아 영어 회화 교재 EEA 시리즈 구매자를 대상으로 'EEA 말이 되는 영어 챌린지' 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.


이번 이벤트는 신년 영어 공부 다짐을 꾸준한 실천으로 이어갈 수 있도록 마련됐다. EEA를 구매한 학습자가 교재와 인터넷 강의 학습 후기를 작성하면 100명에게 네이버페이 상품권 3000원을 증정한다.

웅진컴퍼스가 신년을 맞아 'EEA 말이 되는 영어 챌린지' 이벤트를 진행한다. 웅진컴퍼스

웅진컴퍼스가 신년을 맞아 'EEA 말이 되는 영어 챌린지' 이벤트를 진행한다. 웅진컴퍼스

AD
원본보기 아이콘

EEA는 실생활에서 바로 쓰는 표현을 중심으로 구성된 영어 회화 교재로, 낭독 기반 말하기 학습을 통해 발음과 말하기 감각을 자연스럽게 기를 수 있도록 설계됐다. 단계별 학습 루틴을 제공해 독학 학습자도 꾸준히 학습을 이어갈 수 있으며, 유명 영어 인플루언서의 동영상 강의로 학습 후 토킷 앱으로 말하기 연습을 반복하는 구조로 회화 실력 향상을 돕는다.

웅진컴퍼스 관계자는 "EEA는 영어 공부를 새롭게 시작하는 학습자들이 부담 없이 도전해 자연스럽게 말하기 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 교재"라며 "2026년에는 EEA와 함께 세운 신년 영어 공부 다짐이 일상의 학습 습관으로 자리 잡길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기