웅진컴퍼스, 영어회화 교재 'EEA' 구매 이벤트

학습 후기 작성시 3000원 상품권

웅진컴퍼스가 신년을 맞아 영어 회화 교재 EEA 시리즈 구매자를 대상으로 'EEA 말이 되는 영어 챌린지' 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 신년 영어 공부 다짐을 꾸준한 실천으로 이어갈 수 있도록 마련됐다. EEA를 구매한 학습자가 교재와 인터넷 강의 학습 후기를 작성하면 100명에게 네이버페이 상품권 3000원을 증정한다.

웅진컴퍼스가 신년을 맞아 'EEA 말이 되는 영어 챌린지' 이벤트를 진행한다. 웅진컴퍼스 AD 원본보기 아이콘

EEA는 실생활에서 바로 쓰는 표현을 중심으로 구성된 영어 회화 교재로, 낭독 기반 말하기 학습을 통해 발음과 말하기 감각을 자연스럽게 기를 수 있도록 설계됐다. 단계별 학습 루틴을 제공해 독학 학습자도 꾸준히 학습을 이어갈 수 있으며, 유명 영어 인플루언서의 동영상 강의로 학습 후 토킷 앱으로 말하기 연습을 반복하는 구조로 회화 실력 향상을 돕는다.

웅진컴퍼스 관계자는 "EEA는 영어 공부를 새롭게 시작하는 학습자들이 부담 없이 도전해 자연스럽게 말하기 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 교재"라며 "2026년에는 EEA와 함께 세운 신년 영어 공부 다짐이 일상의 학습 습관으로 자리 잡길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>