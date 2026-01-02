본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

하상구 상일하이텍 대표, 새해 첫 '광주 1호' 아너 가입

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.02 10:02

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
하상구 ㈜상일하이텍 대표이사가 개인 고액 기부자 모임 아너 소사이어티에 올해 새해 첫 회원으로 가입했다. 광주사회복지공동모금회 제공

하상구 ㈜상일하이텍 대표이사가 개인 고액 기부자 모임 아너 소사이어티에 올해 새해 첫 회원으로 가입했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 하상구 ㈜상일하이텍 대표이사가 개인 고액 기부자 모임 아너 소사이어티에 올해 새해 첫 회원으로 가입했다고 2일 밝혔다.


전날 광주사랑의열매 나눔문화관에서 열린 가입식에는 하상구 대표, 구제길 광주사회복지공동모금회장, 이상철 광주 아너 소사이어티 회원 대표, 허영숙 광주 아너 130호 회원 등 관계자들이 참석했다. 하상일 대표이사는 1억 원 기부를 약정하며 광주 아너 소사이어티 195호 회원으로 이름을 올렸다.

하 대표는 이번 기부 약정을 통해 광주 195호 아너 회원이자, 2026년 광주 지역 새해 첫 아너 소사이어티 회원이 됐다.


하상구 대표이사는 2005년 금속 표면처리 및 분체도장 전문기업인 ㈜상일하이텍을 설립한 이후, 지속적인 기술 경쟁력 확보를 통해 회사를 성장시켜 왔다. 또한 지역 산업 발전과 일자리 창출에 기여해 왔으며, 생산성 향상과 환경오염물질 배출감소 노력을 인정받아 2018년 우수 그린비즈 기업으로 선정됐다. 2022년에는 중소기업벤처기업부 장관상을 수상한 바 있다.


구제길 광주사회복지공동모금회장은 "새해 첫날 이뤄진 하상구 대표의 기부는 2026년 광주 나눔의 시작을 알리는 상징적인 사례"라며 "기업의 성과를 사회적 책임으로 환원하는 모범적인 기업가 정신을 보여줬다"고 말했다.

하상구 아너 회원은 "기업을 운영하며 얻은 성과를 지역사회와 나누는 것은 당연한 책임이라고 생각한다"며 "이번 나눔이 어려운 이웃들에게 희망이 되길 바란다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기