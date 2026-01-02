[신년사]이근주 핀테크산업협회장 "디지털자산, AI 규제개선 추진"

2026 병오년 신년사

이근주 한국핀테크산업협회장이 스테이블코인을 비롯한 디지털 자산과 인공지능(AI) 관련 규제개선을 추진하겠다고 밝혔다.

이 회장은 2일 신년사를 통해 "올해는 디지털 자산, 지급결제, AI, 데이터, 플랫폼을 아우르는 핵심 제도 과제들을 본격적으로 정리하고, 국회·정부와의 협의를 통해 실질적인 규제 개선으로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.

이 회장은 지난해 핀테크 산업이 전환기를 지나왔다고 진단했다. 올해는 변화가 실험을 넘어 산업의 기준으로 자리잡는 해가 될 것으로 봤다.

이 회장은 "분산원장 기술을 기반으로 한 토큰증권과 스테이블코인은 자본시장의 발행과 거래, 정산 방식과 지급결제 구조를 근본적으로 바꾸고 있다"며 "개별 기술 변화가 아니라 금융 산업 전체가 새로운 단계로 이동하는 흐름 속에 서 있다"고 진단했다.

이어 "변화가 경쟁력으로 이어지려면 제도 환경이 함께 바뀌어야 한다"며 "회원사 애로를 모아 정책 논의의 중심에 세우고 금융 안정 등 공공 가치와 핀테크 산업 성장을 함께 이루도록 관계 기관과 긴밀하고 성실히 협의해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이 회장은 "핀테크 혁신이 소상공인은 물론 금융 취약계층을 포함한 모든 이용자의 부담을 줄이고 더 많은 기회를 열어주는 결과로 이어지도록 핀산협은 끝까지 회원사와 함께할 것"이라고 했다.





