본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

한국공항공사, 전국 공항 현장경영으로 새해 시작

전영주기자

입력2026.01.02 09:27

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새해 첫 여객에 김포~하네다 왕복권

1일 김포국제공항에서 박재희 한국공항공사 사장직무대행(왼쪽 두 번째)이 첫 국제선 이용객(가운데)에게 국제선(김포~하네다 노선) 왕복 항공권을 증정한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사

1일 김포국제공항에서 박재희 한국공항공사 사장직무대행(왼쪽 두 번째)이 첫 국제선 이용객(가운데)에게 국제선(김포~하네다 노선) 왕복 항공권을 증정한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사

AD
원본보기 아이콘

박재희 한국공항공사 사장직무대행이 새해 첫날인 1일 김포공항을 비롯한 전국 14개 공항 운영상황을 점검하는 등 현장경영으로 업무를 시작했다.


박 대행은 이날 새벽 김포공항 국제선 출국장을 찾아 새해 첫 항공편인 하네다행(ANA862편)의 탑승수속 현장을 점검했다. 첫 번째 탑승객에게는 새해 여정을 응원하고자 김포~하네다 왕복 항공권을 전달했다.

또한 김해공항과 제주항공무선표지소 등 주요 근무현장을 화상 연결해 출발·도착 현황과 공항시설 가동 상태, 근무여건 등을 종합 점검했으며 현장 근무자들에게 공항 안전과 서비스를 당부했다.


박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "공사는 지속적인 현장 중심 경영으로 국민이 안심하고 공항을 이용할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기