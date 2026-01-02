한국공항공사, 전국 공항 현장경영으로 새해 시작

새해 첫 여객에 김포~하네다 왕복권

1일 김포국제공항에서 박재희 한국공항공사 사장직무대행(왼쪽 두 번째)이 첫 국제선 이용객(가운데)에게 국제선(김포~하네다 노선) 왕복 항공권을 증정한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

박재희 한국공항공사 사장직무대행이 새해 첫날인 1일 김포공항을 비롯한 전국 14개 공항 운영상황을 점검하는 등 현장경영으로 업무를 시작했다.

박 대행은 이날 새벽 김포공항 국제선 출국장을 찾아 새해 첫 항공편인 하네다행(ANA862편)의 탑승수속 현장을 점검했다. 첫 번째 탑승객에게는 새해 여정을 응원하고자 김포~하네다 왕복 항공권을 전달했다.

또한 김해공항과 제주항공무선표지소 등 주요 근무현장을 화상 연결해 출발·도착 현황과 공항시설 가동 상태, 근무여건 등을 종합 점검했으며 현장 근무자들에게 공항 안전과 서비스를 당부했다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "공사는 지속적인 현장 중심 경영으로 국민이 안심하고 공항을 이용할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



