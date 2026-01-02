본문 바로가기
홍천군, ‘FIBA 3x3 홍천챌린저’ 3년 연속 국비 지원 공모 선정

이종구기자

입력2026.01.02 09:22

강원도 홍천군(군수 신영재)은 2026년에 개최되는 'FIBA 3X3 홍천챌린저 2026'가 3년 연속 문화체육관광부 주관 '지자체 개최 국제경기대회 지원사업' 공모에 선정됐다고 2일 밝혔다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군청 전경. 홍천군 제공

'지자체 개최 국제경기대회 지원사업'은 전국 지자체에서 열리는 국제대회 중 경쟁력 있는 대회를 선정해 국비를 지원하는 사업으로 올해 13개 시도의 23개 대회가 선정됐다. 'FIBA 3X3 홍천챌린저 2026'는 2026년 지원 대상으로 최종 선정되어 국비 2억4000만원을 확보했다.


신영재 홍천군수는 "FIBA 3X3 홍천챌린저 2026 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 홍천군과 홍천군체육회, 한국3X3농구연맹이 긴밀히 협력하겠다"며 "앞으로도 지속적인 국제대회 유치를 통해 홍천군이 대한민국을 넘어 세계적인 3X3 농구의 중심 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다

한편 올해 9월 10일부터 4일간 개최될 'FIBA 3X3 홍천챌린저 2026' 대회에는 총14개국 140명의 선수단이 참가 예정이며, '2026 KXO 3X3 홍천라이트퀘스트', '2026 군인 3x3 홍천챌린저' 등 각종 부대행사도 준비하여 더욱 풍성한 대회 개최가 될 예정이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
