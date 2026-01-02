스위스 휴양지서 새해 행사 중 화재…40명 사망

새해 첫날 스위스 알프스 스키 휴양지 술집에서 화재가 발생해 40명이 사망하고 115명이 다쳤다고 현지 경찰이 1일(현지시간) 밝혔다.

AP통신과 영국 일간 가디언 등에 따르면 프레데릭 지슬레 발레주 경찰청장은 "부상자 중 다수가 중상"이라며 이같이 밝혔다. 앞서 현지 당국은 사망자를 수십 명이라고만 말했다.

스위스 스키 휴양지 술집 화재 현장.

이날 새벽 1시 30분께 세계적인 스키 휴양지인 발레주 크랑 몽타나의 술집 '르 콘스텔라시옹'에서 새해맞이 행사 중 화재가 발생했다. 불이 순식간에 번졌고 출입로가 좁아 대피가 어려웠던 것으로 전해졌다.

베아트리스 피유 발레주 검찰총장은 아직 화재 원인을 규명하기에는 이르다는 입장이다. 화재 원인으로 여러 가지 가설이 제시되고 있는데 일반적인 화재가 큰불로 번졌다는 가설이 유력하다고 본다. 사고 초기 폭발이 화재로 이어졌을 가능성이 언급됐지만, 당국은 테러로 인한 화재일 가능성은 전혀 없다고 밝혔다.

한 목격자는 화재 시작은 보지 못했지만, 종업원들이 폭죽이 꽂힌 샴페인 병을 들고 오는 모습을 봤다고 말했다. 프랑스 방송사 BFMTV에 따르면 다른 목격자 두 명은 남성 바텐더가 불이 붙은 촛불이 꽂힌 병을 든 여성 바텐더를 어깨 위로 들어 올리는 장면을 목격했으며, 이 과정에서 불길이 번지며 목조 천장이 무너졌다고 말했다.

피유 총장은 촛불이 화재 원인이라는 보도에 대해 확인할 수 없다며 "조사가 진행 중이며 정확한 사건 경위를 밝혀낼 것"이라고 답했다.

이번 화재 피해자 중 상당수는 인근 국가에서 온 관광객으로 나타났다. 이탈리아 외무부는 자국민 16명이 실종됐고 12명이 다쳤다고 밝혔다. 프랑스는 자국민 8명이 실종됐으며 사망자 중 프랑스인이 포함돼있을 가능성이 있다고 발표했다.

기 파르믈랭 스위스 대통령은 "우리나라가 겪은 최악의 참사 중 하나"라며 애도했다. 파르믈랭 대통령은 이날 임기를 시작했다. 스위스에서는 행정부 격인 연방 평의회 소속 장관 7명이 순번제로 1년씩 대통령을 맡는다. 파르믈랭 대통령은 닷새간 조기를 게양할 것이라고 덧붙였다.





오수연 기자



