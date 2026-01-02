[인사]유진투자증권

◇승진
<상무보>
▲자본시장실장 이주형 ▲IPO실장 오주현 ▲준법감시실장 이택희
<이사대우>
▲결제업무팀장 권순태 ▲IPO2팀장 오승철 ▲여의도WM센터장 김종기 ▲챔피언스라운지금융센터 PB1센터장 최장권 ▲대전WM센터장 김대중 ▲FICC팀 최진욱 ▲Coverage팀 황대호 ▲Coverage팀 황선태
<부장>
▲부동산개발3팀장 김형태 ▲챔피언스라운지금융센터 PB4센터장 고재현 ▲부산WM센터장 조성호 ▲경영인재전략팀 양대모 ▲리스크심사팀 이주성 ▲매매지원팀 하승철 ▲DT전략팀 이태준 ▲글로벌매크로팀 방인성 ▲멀티금융팀 연동욱 ▲IPO1팀 박성오 ▲PI팀 윤태빈 ▲챔피언스라운지금융센터 PB1센터 김동선 ▲광주WM센터 신미순
◇전보
▲경영전략본부장 이상식 ▲경영지원실장 송경재 ▲부동산개발담당 홍창표 ▲부동산개발1팀장 김민호 ▲부동산개발2팀장 이재원 ▲컴플라이언스팀장 황수정 ▲챔피언스라운지금융센터 PB2센터장 이지혜 ▲광주WM센터장 김주영
[인사]유진자산운용
◇승진
<상무>
▲기업투자본부장 서형준
<상무보>
▲AI본부장 정해진
<수석>
▲기업투자3팀장 권정용 ▲대체투자팀장 유경완
[인사]유진투자선물
◇승진
<영업상무>
▲상품운용1팀장 정원규
<영업이사>
▲국제영업팀 임진오
<부장>
▲E-Biz팀 장희완
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
