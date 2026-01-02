본문 바로가기
[인사]유진투자증권

장효원기자

입력2026.01.02 09:15

◇승진


<상무보>

▲자본시장실장 이주형 ▲IPO실장 오주현 ▲준법감시실장 이택희

<이사대우>

▲결제업무팀장 권순태 ▲IPO2팀장 오승철 ▲여의도WM센터장 김종기 ▲챔피언스라운지금융센터 PB1센터장 최장권 ▲대전WM센터장 김대중 ▲FICC팀 최진욱 ▲Coverage팀 황대호 ▲Coverage팀 황선태


<부장>

▲부동산개발3팀장 김형태 ▲챔피언스라운지금융센터 PB4센터장 고재현 ▲부산WM센터장 조성호 ▲경영인재전략팀 양대모 ▲리스크심사팀 이주성 ▲매매지원팀 하승철 ▲DT전략팀 이태준 ▲글로벌매크로팀 방인성 ▲멀티금융팀 연동욱 ▲IPO1팀 박성오 ▲PI팀 윤태빈 ▲챔피언스라운지금융센터 PB1센터 김동선 ▲광주WM센터 신미순


◇전보

▲경영전략본부장 이상식 ▲경영지원실장 송경재 ▲부동산개발담당 홍창표 ▲부동산개발1팀장 김민호 ▲부동산개발2팀장 이재원 ▲컴플라이언스팀장 황수정 ▲챔피언스라운지금융센터 PB2센터장 이지혜 ▲광주WM센터장 김주영


[인사]유진자산운용


◇승진


<상무>

▲기업투자본부장 서형준


<상무보>

▲AI본부장 정해진


<수석>

▲기업투자3팀장 권정용 ▲대체투자팀장 유경완


[인사]유진투자선물


◇승진


<영업상무>

▲상품운용1팀장 정원규


<영업이사>

▲국제영업팀 임진오


<부장>

▲E-Biz팀 장희완





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
