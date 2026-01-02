[신년사]임종룡 우리금융 회장 "생산적금융·AX·시너지로 도약"

대내외 경영환경 불확실성 "변화 고민해야"

은행·보험·증권 금융 3대 축 경쟁력 강조



임종룡 우리금융그룹 회장. 우리금융 제공

임종룡 우리금융그룹 회장이 "'생산적금융·인공지능 전환(AX)·시너지'라는 명확한 방향 아래 선도 금융 그룹으로 도약해야 한다"고 2일 강조했다.

임 회장은 이날 신년사를 통해 "익숙한 방식에 안주하기보다 한발 앞서 변화를 읽고 더 나은 선택이 무엇인지 끊임없이 고민해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "대내외 경영환경의 불확실성은 여전한 가운데, 환율·금리 등 주요 변수의 향방도 쉽게 가늠하기 어렵다"며 "인공지능(AI) 기술의 발전, 초고령사회 진입, 제도·정책 변화 등 새로운 변화와 물결은 금융산업 전반에 근본적인 체질 개선을 강하게 요구하고 있다"고 설명했다.

그러면서 임 회장은 생산적 금융, AX 선도, 시너지 창출을 3대 중점 전략 방향으로 수립했다고 덧붙였다.

생산적금융과 관련해서는 "기업의 성장 단계 전반을 투자·융자로 폭넓게 지원하겠다"며 "우리금융이 앞서 나갈 수 있는 핵심 강점으로 삼아 속도감 있게 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

임 회장은 전사적 AX 추진에 대해서는 "AI 혁신에 스테이블코인, 토큰증권(STO) 등 디지털자산의 제도화가 더해지며 새로운 금융 생태계가 빠르게 등장하고 있다"면서 "그룹의 AI 역량을 고도화하고, 디지털 신사업 분야에서의 미래 경쟁력도 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

그는 "올해는 은행·보험·증권을 온전히 갖춘 종합금융그룹으로서 맞이하는 새로운 시작점"이라며 "경쟁력을 다지고, 시너지 기반의 지속 가능한 성장을 가속화하겠다"고 목소리를 높였다.

아울러 임 회장은 "우리가 가는 길이 금융산업의 새로운 흐름을 이끌 수 있도록 속도와 방향은 물론 '깊이'에서도 남다른 금융 그룹이 되자"며 "원팀의 강한 자신감으로 그 길을 함께 열어가자"고 덧붙였다.





