본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

서해해경청, 해넘이·해맞이 행사 안전관리 성료

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.02 09:13

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말연시 선제적 안전관리 집중

서해해경청은 해넘이·해맞이 행사기간 동안 안전관리에 집중했다. 서해해경청 제공

서해해경청은 해넘이·해맞이 행사기간 동안 안전관리에 집중했다. 서해해경청 제공

AD
원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 연말연시 선상 해맞이 행사 등 선박 이용객과 해안가 지역축제에 관람객 증가로 인한 해양사고를 대비하기 위해 지난 12월31일부터 1월1일까지 안전관리를 추진했다고 2일 밝혔다.


이 기간 중 서해청 관내 선상 해맞이 행사에는 선박 7척이 동원 됐고, 이용객은 4,600명으로 전년대비 49% 감소한 것으로 분석됐다.

서해해경청은 치안수요와 인파가 집중되는 해역에 항공기 4대, 경비함정 31척, 경찰관 258명을 동원, 안전관리 및 비상상황 대비 즉응태세를 유지하고, 행사 종료 시까지 안전사고 없이 임무를 마쳤다.


서해해경청 관계자는 "연말연시 인파가 집중되는 다중이용선박과 명소지역은 안전사고 발생 시 인명피해 가능성이 높아 집중적으로 안전관리를 진행했다"며 "새해에도 국민들이 안심하고 즐길 수 있는 안전한 바다를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기