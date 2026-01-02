◇ 실장
▲ 문화유산활용본부 궁능사업실장 김광희
▲ 문화유산활용본부 문화유산사업실장 박준우
[인사]국가유산진흥원
2026년 01월 02일(금)
