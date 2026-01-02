에그앤씨드 "난각번호 1번 제주 유기농 방사 유정란 선봬"

에그앤씨드가 2일 난각번호 1번 와일드오차드 유기농 계란을 선보인다고 밝혔다.

회사측은 "제주의 맑고 깨끗한 환경속에서 자란 닭이 낳은 유정란으로, 흙에서 뒹구는 닭들의 자유로운 방사환경이 특징"이라며 "이 닭들은 제주의 초록 들판에서 풀과 유기농 부산물을 먹으며 자라며, 스트레스 없이 자연방사 방식으로 건강하게 성장한다"고 설명했다.

특히 사료는 유기농 발효 채소와 곡물을 사용하고, 항생제나 산란촉진제 없이 천연의 방식으로 길러진 닭들이 낳은 계란이라는 점이 큰 매력이다. 한 농장에서 사육부터수집, 선별, 세척, 포장까지 모든 과정을 투명하게 관리해 식탁 위에 올라오는 계란의 신뢰를 높였다.

가정의 다양한 요리에 잘 어울리는 와일드오차드 유기농 방사 유정란은 프라이, 스크램블, 계란찜은 물론 샐러드 토핑이나 홈베이킹까지 폭넓게 활용할 수 있다.

회사 관계자는 "에그앤씨드는 고객님의 식탁에 고객님의 식탁이 평생의 건강으로 이어지도록 좋은 먹거리를 고르고 만드는 곳"이라며 "자연이 키운 이 계란으로 매일의 식사를 더욱 건강하게 채워보시길 권한다. 온라인 구매는 애그앤씨드 통합 마켓인 아이리에서 가능하다"고 말했다.





