조폐공사, 화폐 굿즈 신제품 '도깨비방망이 돈키링' 출시

대전=정일웅기자

입력2026.01.02 08:59

한국조폐공사는 화폐 굿즈 신제품 '도깨비방망이 돈키링' 2종을 출시한다고 2일 밝혔다.


도깨비방망이 돈키링은 화폐 부산물로 제작한 굿즈다. 돈키링에는 1만원권과 5만원권 화폐 부산물이 각 1g씩 담겼다.

도깨비방망이 돈키링 패키지 세트. 한국조폐공사 제공

조폐공사는 지난해 3월부터 화폐 부산물을 활용한 화폐 굿즈 시리즈를 선보이고 있다. 이전에 출시된 화폐 굿즈 제품은 돈볼펜, 돈방석, 돈지갑 등 '부(富)와 행운'을 상징한다는 의미에서 인기를 끌었다.


새롭게 출시된 돈키링은 '행운의 돈키링'에 이은 두 번째 키링 제품이다. 핸드메이드 방식으로 제작한 프리미엄급 제품이라는 점에서 기존 제품과 차별성을 갖는다.


먼저 돈키링 앞면은 에폭시 레진 마감으로 화폐 고유의 깊이 있는 색감과 디테일을 선명하게 구현했다. 표면은 매끄럽고 투명한 광택처리가 됐다.

뒷면 및 테두리는 금속으로 마감해 전체적인 완성도를 높였다. 뒷면에는 화폐 굿즈 브랜드 '머니메이드(moneymade)' 로고가 각인됐다.


돈키링에 소재가 된 도깨비방망이는 예부터 소원 성취, 행운, 부 등 좋은 기운을 불러오는 상징으로 전해져 왔다. 조폐공사는 키링에 '돈 나와라 뚝딱'이라는 친숙한 이미지와 재미를 더하기 위해 도깨비방망이를 모티브로 삼았다.


돈키링은 단품과 세트 구성으로 출시된다. 구입은 조폐공사 쇼핑몰에서만 가능하다.


성창훈 사장은 "화폐 굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물로 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트"라며 "조폐공사는 앞으로도 화폐 부산물을 이용해 순환 경제와 사회적 가치를 실현하는 모범사례를 만들어가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
