본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

삼척시, 대표 캐릭터 '삼척동자' 25년 만에 새 얼굴로 재탄생

이종구기자

입력2026.01.02 08:57

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시가 25년간 시민과 함께해 온 시 대표 캐릭터를 새롭게 해석해 시대 변화에 부합하는 친근하고 세련된 이미지로 재탄생시켰다고 2일 밝혔다.

삼척동자 캐릭터 변경 포스터. 삼척시 제공

삼척동자 캐릭터 변경 포스터. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

삼척시 대표 캐릭터인 '삼척동자'는 1999년 처음 선보인 이후 시정 홍보, 각종 행사, 관광 마케팅 등 다양한 분야에서 활용되며 시민들에게 친숙한 상징으로 자리매김해 왔다. 다만 디자인의 노후화와 감성 변화에 따라 새로운 이미지에 대한 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.


이번 리뉴얼을 통해 삼척동자의 고유한 상징성과 정체성은 유지하면서도, 현대적 감각을 반영한 디자인으로 탈바꿈시켰다. 특히 MZ세대를 포함한 전 연령층이 공감할 수 있는 친근하고 감각적인 캐릭터로 재정비해, 앞으로 시 브랜드 가치를 높이는 데 적극 활용할 계획이다.

송선익 기획팀장은 "대표 캐릭터는 시의 얼굴이자 시민과 소통하는 중요한 매개체"라며 "변화하는 시대에 맞는 새 캐릭터를 통해 시민과 더 가까워지고, 삼척의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기