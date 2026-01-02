시흥시, 내일부터 거북섬서 '아이스 판타지 버스킹' 개최

내달 7일까지 토요일마다 진행

경기도 시흥시는 3일부터 거북섬에서 공연 프로그램인 '2026 아이스 판타지 버스킹 인 거북섬'을 개최한다.

지난해 말 개최한 '시흥 사운드 오브 윈터'의 후속 문화예술 프로그램으로 마련한 이 행사는 다음 달 7일까지 매주 토요일마다 열린다.

이번 프로그램은 시흥시립전통예술단, 시흥시립합창단, 시흥시 제7기 문화홍보대사가 참여하는 버스킹으로 구성됐다.

공연은 매주 토요일 오후 2시부터 3시 30분까지 거북섬 웨이브파크 로비에서 열린다.

첫 회차인 3일에는 시흥시립전통예술단과 시흥시립합창단이 공연을 펼친다. 시흥시립전통예술단은 전통 가락에 현대적 감성을 더한 기악·연희 공연으로 '아리랑힐'과 '삼바락차' 등을 선보인다. 시흥시립합창단은 '걱정말아요 그대', '별은 너에게로' 등 친숙한 합창곡으로 관객과 만난다.

공연은 별도의 사전 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다. 세부 일정과 출연진 정보는 시흥시 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



