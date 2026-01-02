본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 내일부터 거북섬서 '아이스 판타지 버스킹' 개최

정두환기자

입력2026.01.02 08:54

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 7일까지 토요일마다 진행

경기도 시흥시는 3일부터 거북섬에서 공연 프로그램인 '2026 아이스 판타지 버스킹 인 거북섬'을 개최한다.

시흥시, 내일부터 거북섬서 '아이스 판타지 버스킹' 개최
AD
원본보기 아이콘

지난해 말 개최한 '시흥 사운드 오브 윈터'의 후속 문화예술 프로그램으로 마련한 이 행사는 다음 달 7일까지 매주 토요일마다 열린다.


이번 프로그램은 시흥시립전통예술단, 시흥시립합창단, 시흥시 제7기 문화홍보대사가 참여하는 버스킹으로 구성됐다.

공연은 매주 토요일 오후 2시부터 3시 30분까지 거북섬 웨이브파크 로비에서 열린다.


첫 회차인 3일에는 시흥시립전통예술단과 시흥시립합창단이 공연을 펼친다. 시흥시립전통예술단은 전통 가락에 현대적 감성을 더한 기악·연희 공연으로 '아리랑힐'과 '삼바락차' 등을 선보인다. 시흥시립합창단은 '걱정말아요 그대', '별은 너에게로' 등 친숙한 합창곡으로 관객과 만난다.


공연은 별도의 사전 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다. 세부 일정과 출연진 정보는 시흥시 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기