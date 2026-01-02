"창업생태계 연결"…KAIA, BOLD 서울 콘퍼런스 성료

KAIA·이오스튜디오 공동 주최

실전 중심 인사이트제공 및 교류 기회

초기투자액셀러레이터협회(KAIA)와 이오스튜디오는 지난해 12월18일 서울 역삼역 일대에서 공동 개최한 'BOLD 서울 2025 콘퍼런스'를 성공리에 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 콘퍼런스는 '대담한 꿈과 낙관으로 세계를 개척하다'라는 슬로건 아래 글로벌 시장을 지향하는 창업가와 예비 창업가, 투자 종사자, 학생들을 대상으로 실전 중심 인사이트와 교류의 기회를 제공하고자 기획됐다.

현장에선 메인 키노트를 비롯해 글로벌 IR 데이, 글로벌 GTM 세미나, 대학 연합 데모데이, 해커톤 등 다양한 세션이 동시 진행됐다. 특히 퓨리오사AI·야놀자클라우드·리얼월드·서울로보틱스·스캐터랩·라이너 등 주요 스타트업 창업자와 리더들이 연사로 참여해 각자의 글로벌 진출 경험과 조직·기술 전략을 공유했다.

주최 측 관계자는 "올해 행사를 바탕으로 내년에도 BOLD 서울을 이어갈 계획"이라며 "창업 생태계 구성원들이 현실적인 고민을 나누고 연결될 수 있는 자리를 지속해서 만들어 나가겠다"고 말했다.





