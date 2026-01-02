부산대 사범대학, 美 인디애나주립대와 국제 교류 협약 체결

교원·학생·연구 협력 확대… 글로벌 교육·연구 네트워크 구축 본격화

부산대학교(총장 최재원) 사범대학은 미국 인디애나주립대학교(Indiana State University, ISU) 사범대학과 국제 교원·학생·연구 교류 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

부산대 사범대학이 美 인디애나주립대와 국제 교류 협약을 체결하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협약은 부산대 교육학과 BK21 교육의 사회적 책임 연구단(단장 김정섭)과 사범대학(학장 김회용)이 공동으로 기획·조율해 성사된 국제 교육협력으로, 두 대학이 미래 교육을 선도할 글로벌 교육·연구 네트워크를 구축하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

협약에 따라 두 기관은 ▲학부·대학원생 단기 방문·교환학습 ▲교원·연구자 교류 ▲교육·연구 훈련 프로그램 공동 참여 ▲공동 학술 연구 프로젝트 개발 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다. 이를 통해 교육 현안에 대한 국제 공동 연구와 인재 양성을 체계적으로 확대해 나간다는 방침이다.

김정섭 부산대 BK21 연구단장은 "이번 협력은 연구단이 그동안 추진해 온 국제화 노력을 한 단계 도약시키는 성과"라며 "글로벌 교육·연구 네트워크를 공고히 함으로써 사범대 차원의 국제 교육생태계가 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

김회용 부산대 사범대학장은 "이번 협약을 통해 다양한 전공과 연구단이 해외 대학의 교육·연구 프로그램과 연계되면서 교육과 연구의 폭이 더욱 넓어질 것"이라며 "글로벌 환경 속에서 학생과 연구자가 경쟁력을 갖추고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산대 사범대학은 이번 협약을 계기로 국제 협력 기반 교육·연구 활동을 확대하고, 미래 교육 환경 변화에 대응하는 글로벌 교원 양성과 교육 연구선도 대학의 역할을 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



