강릉시, 2026 세계마스터즈탁구대회 국비 7.8억 확보…전국 최대

이종구기자

입력2026.01.02 08:33

강릉시, 문체부 지자체 개최 국제경기대회 지원사업 선정

강원도 강릉시(시장 김홍규)에서 개최되는 '2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회'가 문화체육관광부 '2026년 지자체 개최 국제경기대회 지원사업' 공모에 선정돼 전국 최대 지원 규모인 국비 7억8000만원을 확보했다.

2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 포스터. 강릉시 제공

이번 공모는 국제경기대회 유치 계획, 개최 역량, 지역경제 파급효과 등을 종합적으로 심사한 결과, 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회를 포함해 13개 시도에서 열리는 23개 대회가 선정됐다.


2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회는 전 세계 100여 개국의 동호인과 은퇴선수 등 약 4000명이 참가하는 국제대회인 만큼 지역경제 활성화 항목에서 높은 점수를 받았다.

강릉시 관계자는 "2018 동계올림픽과 2024 청소년동계올림픽 등을 성황리에 개최한 경험을 살려 오는 2026년 6월 '2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회'와 9월에 이어지는 월드테이블테니스 유스 컨텐더(WTT Youth Contender) 및 월드테이블테니스 유스 스타 컨텐더(WTT Youth Star Contender) 국제대회도 성공적으로 개최하여 강릉시를 명실상부한 국제 스포츠 개최도시로 세계인들에게 각인시킬 계획"이라고 밝혔다.


2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회는 오는 2026년 6월 5일부터 12일까지 강릉스피드스케이팅경기장, 강릉아레나 등 강릉올림픽파크 일원에서 개최된다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
