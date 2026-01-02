4.4조 규모 中企 정책자금… 5일부터 신청 접수

중기부·중진공, 2026 정책자금 융자계획 공고

ABCDEF 혁신성장 분야 중점 지원

AX 스프린트 우대트랙 신설, 금리·한도 혜택

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 '2026년 중소기업 정책자금 융자계획' 공고에 따라 오는 5일부터 정책자금 접수를 시작한다고 2일 밝혔다.

2026년 정책자금 지원 규모는 총 4조4300억원이다. 혁신 성장 분야 중 ABCDEF(인공지능·바이오·문화콘텐츠·방산우주항공·에너지·제조혁신) 분야를 중점 지원하고, 현장 개선과 제조 경쟁력 제고를 위해 시설자금도 40% 이상 공급할 계획이다.

중소벤처기업진흥공단 전경. 중소벤처기업진흥공단 AD 원본보기 아이콘

중소기업의 인공지능(AI) 도입과 디지털 전환을 가속하기 위해 '인공지능 전환(AX) 스프린트 우대트랙'을 별도로 신설한 것도 특징이다. 지원대상은 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 선정기업 또는 AI 분야 영위 기업 등으로, 0.1%포인트 금리 인하, 대출한도 우대, 패스트트랙 적용 등 우대 지원한다.

한편, 중진공은 '정책자금 내비게이션'을 도입해 기업이 직원 상담을 거치지 않아도 맞춤형 정책자금을 추천받을 수 있도록 수요자 친화적으로 이용 절차를 개선했다. 아울러 기술 유망 기업과 민간 자본 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 성장을 지원하기 위해 상장 후 3년 이내의 기술특례 상장기업과 신용평가등급 BB등급까지의 기업은 예외적으로 정책자금 지원을 허용한다.

강석진 중진공 이사장은 "정책자금이 중소벤처기업의 진짜 성장을 이끌 수 있는 첫 번째 발판이 돼야 할 것"이라며 "특히 AI와 디지털 전환을 선도하는 중소기업의 안정적이고 지속 가능한 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

2026년 정책자금 신청 희망 기업은 중진공 누리집 또는 중진공 지역본(지)부를 통해 접수하면 된다. 서울과 지방 소재 기업은 오는 5일부터 6일까지, 인천·경기 소재 기업은 오는 7일부터 8일까지 각각 양일간 신청할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>