고흥군, 2026년 '한국형 스타베이스' 도약 원년

공영민 전남 고흥군수는 새해 첫날인 1일 나로우주센터 인근 우주발사체 산업클러스터 조성 사업 대상지를 방문하며 올해 첫 행보를 시작했다.

이날 군은 우주발사체 산업클러스터 핵심사업 추진 현황을 점검하고, 2026년도 중점 신규사업 추진 계획을 공유하며 우주산업 중심도시로서 입지를 확고히 하기 위한 강한 의지를 다졌다.

고흥군은 2025년 한 해 동안 우주발사체 산업클러스터 조성을 핵심 전략으로 설정하고, 관련 기반 구축에 행정 역량을 집중해 왔다.

그 결과 우주발사체 국가산업단지 산업단지계획 승인신청, 우주산업 클러스터 연계 도로(국도 15호선) 확장사업 예타 통과, 발사체기술사업화센터 중앙투자심사 통과, 사이언스 컴플렉스(교육·체험시설) 국정과제 반영, 민간전용 엔진 연소시험시설 2026년 국비 20억 원 확보 등 실질적인 성과를 창출하며 우주산업 기반을 강화했다.

2026년에는 국가 우주산업 경쟁력 강화에 중추적 역할을 수행하기 위해우주발사체 산업클러스터 핵심사업과 신규사업에 행정력을 집중할 예정이다.

특히 국가 우주인프라 확장으로 차세대 발사체 발사를 위한 제2우주센터 유치와 우주항공산업 정책기획 및 기업육성의 컨트롤타워 역할을 수행할 우주항공산업진흥원(가칭) 유치가 최우선 전략과제로 추진할 예정이다.

아울러 산업인프라 확충과 함께 산업·연구·주거·교육·문화 기능이 융합된 미래형 도시 모델인 우주항공복합도시 건설을 본격화해 우주산업 성장과 인구 유입, 지역경제 활성화를 동시에 달성하며 인구 구조 개선과 지속 가능한 지역 발전의 전환점을 마련한다는 전략이다.

이 외 신규사업으로 민간발사체 추적 레인지시스템 구축, 우주산업 지·산·학·연 연합캠퍼스 조성, 우주항공기업 기술자립 연계형 지역성장 지원사업, 차체 초소형 위성개발 사업 등을 추진하며 우주산업 생태계 조성에 속도를 높일 예정이다.

공영민 군수는 "나로우주센터에서 새해 군정을 시작하는 것은 고흥이 대한민국 우주산업의 중심임을 선언하는 상징적 출발"이라며 "2026년에는 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치, 우주항공복합도시 건설 기반 마련을 차질 없이 추진해 고흥을 국가 우주전략의 핵심 거점이자 미래형 우주도시로 도약시키겠다"고 말했다.





