서울 중구 공공셔틀 '내편중구버스' 오늘부터 정식 운행

김민진기자

입력2026.01.02 08:05

환승 거점 8곳 신설
차량 12대 증차·배차 30분 단축

서울 중구(구청장 김길성)가 2일부터 통합 공공셔틀 '내편중구버스' 정식 운행을 시작한다.


중구는 지난해 9월부터 4개월간 시범운행을 거쳐 수렴한 주민 의견을 반영해 중구 전역을 8개 노선과 8곳의 환승 거점으로 연결하고, 신차 도입과 증차, 배차간격 조정, 중구민 전용 카드 도입 등 이용 편의성을 대폭 개선했다고 밝혔다.

서울 중구 공공셔틀버스. 중구 제공.

중구 제공.

'내편중구버스'는 시범운행 기간 하루 평균 1300명 이상이 이용하며 큰 호응을 얻었다. 구는 노선을 효율적으로 조정했다. 기존 9개 노선의 중복 구간을 정리해 8개 노선으로 개편했다. 1·2·3노선은 '신당권 순환', 4·5·6노선은 '신당권-중구청-서부권 연결', 7·8노선은 '서부권 순환' 노선으로 운영한다. 주민 접근성을 고려해 119곳에 정류장을 설치했다.

환승 체계도 새롭게 도입했다. 충무아트센터, 신당누리센터, 가온도서관, 중구청소년센터, 중구청, 소공동주민센터, 회현역 6번 출구, 서울역 서부 등 8곳을 환승거점으로 지정해 노선 간 연계를 강화했다.


차량 운행 여건도 대폭 개선했다. 25인승 차량을 기존 9대에서 12대로 증차하고, 이용 수요가 많은 1·2·3·7노선에는 각 2대씩 투입해 배차 간격을 기존 60분에서 30분으로 단축했다. 기존 노후 차량은 전면 신차로 교체했으며, 신차에는 음성 안내방송과 모니터가 순차적으로 설치된다.


'중구민 전용 버스카드'도 새롭게 마련했다. '내편중구버스'는 전용 앱에서 탑승권을 발급받아 이용할 수 있지만, 어르신과 장애인 등 스마트폰 사용이 어려운 주민의 불편을 덜기 위해서다. 해당 카드는 동 주민센터에서 신분증을 지참해 신청·수령할 수 있다.

버스 운행시간은 평일 오전 8시부터 오후 7시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 4시까지다. 일요일과 공휴일에는 운행하지 않는다. 중구 공공시설 이용자는 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 버스 운행현황과 노선은 '내편중구버스 앱'에서 확인할 수 있다.


김길성 중구청장은 "내편중구버스 시범운행 과정에서 주민들이 주신 의견을 꼼꼼히 반영했다"며 "앞으로도 주민 눈높이에서 불편을 살펴, 더 편리하고 든든한 '내편중구버스'로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
