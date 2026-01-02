고양시 "1년 내내 축제·박람회"…글로벌 문화·산업 도시로 도약

고양시, 2026년 연중 무휴 축제·박람회 개최

꽃박람회부터 드론 박람회까지 라인업 공개

IP 클러스터 착공·주요 거점 인프라 재단장

드론·도심항공모빌리티 박람회 등 브랜드 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 도시 전체를 거대한 축제의 장이자 미래 산업의 거점으로 탈바꿈시킨다.

2일 고양특례시에 따르면 시는 올해도 화훼 산업 성장을 견인하는 고양국제꽃박람회, 역사적 명소 행주산성에서 열리는 각종 축제 등 고양시만의 색깔을 담은 다채로운 행사가 예정돼 있다. 또 주요 거점 시설들의 착공과 재개관 소식이 이어지면서 달라지는 도시 인프라도 기대를 모으고 있다.

2025 고양국제꽃박람회. 고양특례시 제공

꽃·역사·야경·예술 등 테마형 축제로 도시 브랜드 높여

고양시의 2026년은 화려한 꽃의 향연으로 시작된다. 오는 4월 일산호수공원에서는 대한민국을 대표하는 '고양국제꽃박람회'가 '꽃, 시간을 물들이다'라는 주제로 막을 올린다. 이번 박람회는 K-플라워 가든과 대형 주제 정원을 통해 글로벌 화훼도시로서의 위상을 확고히 할 전망이다.

또 10월에 열리는 '고양가을꽃축제'에는 계절에 특화된 야외 정원과 화훼 전시가 연출돼 또 다른 가을 정취를 만끽할 수 있다.

덕양구 강매석교공원은 봄과 가을에 각각 다른 꽃으로 꽃밭이 조성된다. 약 2만7000㎡ 부지에 5월에는 유채꽃, 10월에는 코스모스로 채워 관람객들에게 휴식과 힐링을 선사한다. 또 지역 특산물 판매와 먹거리 장터를 운영해 지역경제 활성화에도 보탬이 될 전망이다.

한편 고양시의 역사적 명소 행주산성에서는 5월에 행주대첩의 승전 정신을 기리는 역사문화 축제 '고양행주문화제'가 예정돼 있다. 행주대첩 투석전을 비롯한 다양한 시민 참여 프로그램과 드론불꽃쇼 등 차별화된 콘텐츠를 선보일 계획이다.

또 10월에는 야경 명소로도 명성이 높은 행주산성 일대에서 '행주가 예술이야'를 개최해 역사와 예술, 시민 참여를 결합한 7가지 야간 관광 테마 프로그램을 운영한다.

아울러 9월 일산호수공원에서 열리는 '고양호수예술축제'는 대한민국 대표 거리예술축제로서 대중성과 예술성이 공존하는 주제 공연은 물론 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

2025 고양행주문화제 불꽃놀이. 고양특례시 제공

먹거리·생활·미래산업이 고양을 주무대로… 막걸리·가구·드론 박람회 개최

시에서 열리는 특색 있는 행사들도 기대를 모은다. 10월에는 일산문화광장에서 '전국막걸리축제'가 개최된다. 가와지쌀의 도시로서 고양을 대표하는 양조장과 함께 지역 막걸리 가치를 알리고, 전통주 산업이 K-푸드로 확장해 나갈 수 있도록 지원할 방침이다.

오는 6월에는 킨텍스에서 수도권 대표 가구·리빙 전문 박람회인 '고양가구박람회' 가 열릴 예정이다. 국내외 유명 브랜드 가구와 가전제품, 인테리어·생활 소품 등이 전시되며 현장에서 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

또 11월에는 킨텍스에서 올해로 3회를 맞이하는 '드론·도심항공모빌리티 박람회' 개최가 예정돼 있다. 드론과 도심항공교통(UAM)의 최신 기술과 정책 동향을 공유하는 자리로 국내외 관련 기업들이 참여해 기술 발표, 산업 세미나 등을 진행하고 시민들을 위한 체험관 등 부대행사를 운영할 계획이다.

아울러 8월에는 고양꽃전시관에서 '고양데스티네이션위크', '콘텐츠 유니버스 코리아' 등이 열려 각각 마이스와 AI·콘텐츠 산업 등 지역에 특화된 전략 산업 발전을 모색할 방침이다.

IP융복합 콘텐츠 클러스터 조감도. 고양특례시 제공

달라지는 도시 인프라… 콘텐츠 클러스터·커뮤니티 조성, 도서관·식물원 변신 기대

올해 상반기 'IP융복합 콘텐츠 클러스터'가 첫 삽을 뜬다. 시는 지난 2021년 문화체육관광부 공모에서 전국 유일의 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성 도시로 선정된 이후 행정 절차를 단계적으로 추진해 왔다. 대화동 일원에 들어설 클러스터는 연면적 5192㎡, 지상 4층 규모의 복합시설로 IP 확보부터 유통·사업화까지 콘텐츠 공급망 전체를 아우르는 거점으로 운영된다.

또 3월에는 원당복합커뮤니티센터 건립 공사 착공식이 예정돼 있다. 원당복합커뮤니티센터는 원당4구역 주택재개발 정비사업으로 기부채납 받은 부지에 연면적 6381㎡, 지하 1층, 지상 4층 규모로 조성된다. 구역 내 철거된 원당도서관과 함께 가족센터 등이 들어설 계획이다.

한편 2월에는 대화도서관이 공사를 마치고 새롭게 문을 연다. 대화도서관은 그린리모델링 사업에 따라 지난해 7월부터 창호와 외벽 마감재 교체, 냉난방기 추가 설치 등 건축물 에너지 성능 개선 공사를 실시했다. 지역 주민들에게 더욱 쾌적한 환경이 제공될 것으로 기대된다.

고양특례시 관계자는 "2026년은 고양시가 가진 풍부한 문화 자산과 미래 산업 역량을 하나로 묶어 도시의 가치를 극대화하는 해가 될 것"이라며 "1년 내내 끊이지 않는 활력으로 시민들이 자부심을 느끼는 고양시를 만들겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자



