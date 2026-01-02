[신년사]정철동 LG디스플레이 사장 "에이전틱 AI 체계 구축 목표"

임직원 신년사 통해 '기술력' 강조

기술 통해 원가 혁신 고도화

미래 고객 위한 기술에 자원 집중

정철동 LG디스플레이 사장이 2026년을 차별화된 기술력 기반의 수익성 성장 전환점으로 삼겠다는 의지를 표명했다. 이어 미래 경쟁력 확보를 위한 세 가지 핵심 과제를 제시하며 '에이전틱 AI' 체계 구축 등 기술 리더십 강화를 강조했다.

정 사장은 2일 국내외 임직원에게 전달한 신년사를 통해 "지금까지 내실을 다져 고객 신뢰를 회복했다면, 앞으로는 기술 중심회사로 혁신해 고객이 우리를 선택할 수밖에 없도록 만들어야 할 것"이라며 "모든 사업영역에서 안정적 수익구조와 미래 성장 기반을 확보해 완전한 경영정상화 길로 들어서야 한다"고 밝혔다.

정 사장은 안정적인 수익 기반의 새로운 성장궤도 진입을 위해 ▲일등 기술 확보 ▲기술 기반의 원가 혁신 고도화 ▲전 영역에서 AX(인공지능 전환) 실행 가속화를 올해의 핵심 과제로 내세웠다.

우선 LG디스플레이는 차별화된 기술력을 바탕으로 진입장벽 확보가 가능한 핵심 기술 영역인 '일등 기술' 확보에 집중한다. 정 사장은 "고객은 차별화 기술과 원가 경쟁력을 모두 갖춘 제품을 요구한다"며 "미래 고객을 위한 기술에 자원과 역량을 집중해 중장기 기술리더십을 갖춘 기술 중심 회사로 나아가자"고 당부했다.

정철동 LG디스플레이 사장. LG디스플레이. AD 원본보기 아이콘

구조적 원가 혁신의 중요성도 역설했다. 정 사장은 "원가 혁신은 외부 변동성에 맞서 수익성을 지킬 수 있는 가장 확실한 방법"이라고 강조하며, 기술을 통해 원가를 줄이는 고도화된 구조적 체질 개선을 주문했다.

미래 경쟁력의 핵심인 AX 가속화에 대한 목표도 제시했다. 정 사장은 "스스로 목표를 설정해 실행하는 자율적 인공지능 '에이전틱 AI' 체계 구축을 목표로 기능별 AI(인공지능) 고도화와 AX 문화를 확산하자"고 말했다. 에이전틱 AI는 인간 개입을 최소화해 AI가 자율적으로 문제를 해결할 수 있는 시스템을 말한다. 연구·개발부터 생산·품질 등 전 영역에서 AX를 통해 생산성을 극대화한다는 계획이다.

끝으로 정 사장은 "자신감을 가지고 새로운 생각으로 출발선에 서야 한다"며 "상호 신뢰를 바탕으로 단단한 원팀(One Team)이 되어 원하는 결실을 반드시 거두는 2026년을 만들어 가자"고 신년사를 마무리했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>