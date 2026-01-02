[날씨]새해 첫 출근길 -17도 한파…충청·전라·제주엔 '눈'

새해 첫 출근길인 2일은 최저 -17도의 한파에 강풍까지 불겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 수도권과 강원 내륙·산지, 충북, 일부 충남권 내륙, 경북권 내륙, 전북 동부에 한파특보가 발효됐다. 주요 지역의 기온은 오전 6시 기준 서울 -11.1도, 인천 -11.5도, 춘천 -13.9도, 강릉 -7.6도, 대전 -10.5도, 대구 -7.4도, 전주 -8.8도, 광주 -6.8도, 부산 -5.9도, 제주 2도 등이다.

충남권과 충북 중·남부, 전북 서해안·남부 내륙, 전남권, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 이틀간 예상 적설량은 충남 서해안 1㎝ 안팎, 전북 서해안·전북 남부 내륙·광주·전남 서부 2~7㎝, 전남 동부 1㎝ 미만, 울릉도·독도 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 제주도 산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 제주도 중산간 3~8㎝, 제주도 해안 2~7㎝ 등이다.

미세먼지는 청정한 북서 기류의 유입으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해와 제주 해상에서 최고 5.5m로 매우 높게 일겠다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>