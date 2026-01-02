본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장성 10.9㎝…광주·전남 밤사이 적설에 빙판길 우려

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.02 07:43

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대설주의보 속 기온 -8도 안팎 하락
3일까지 지역별 눈 이어질 전망

대설특보가 내려진 광주·전남에 밤사이 눈이 쌓이며 장성 상무대 10.9㎝ 등 적설이 이어진 가운데 일부 지역 기온이 -8도 안팎까지 떨어져 빙판길 등 교통안전 주의가 요구되고 있다. 연합뉴스

대설특보가 내려진 광주·전남에 밤사이 눈이 쌓이며 장성 상무대 10.9㎝ 등 적설이 이어진 가운데 일부 지역 기온이 -8도 안팎까지 떨어져 빙판길 등 교통안전 주의가 요구되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대설특보가 내려진 광주·전남 지역에 밤사이 눈이 쌓이면서 일부 지역은 10㎝가 넘는 적설을 기록했다. 도심과 농촌 지역을 가리지 않고 결빙 우려가 커지며 교통안전 주의가 요구된다.


2일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대가 10.9㎝로 가장 많았다. 목포 9.7㎝, 신안 압해도 9.1㎝, 함평 월야 8.7㎝, 영광 8㎝, 무안 전남도청 7.9㎝, 해남 산이 7.4㎝, 광주 3.6㎝ 등이 뒤를 이었다.

하루 동안 내린 눈이 가장 많이 쌓였을 때의 깊이를 의미하는 최심신적설은 장성 상무대 11.2㎝, 목포 9.7㎝, 신안 9.5㎝, 함평 월야 9㎝, 무안 전남도청 8.1㎝로 집계됐다.


전남 나주·장성·강진·해남·완도·영암·무안·함평·영광·목포·진도·신안 등 12개 시군에는 전날부터 대설주의보가 발효 중이다. 눈은 지역별로 차이를 보이겠으나 2일 서서히 그치거나 3일 오전까지 이어질 것으로 예보됐다.


예상 적설량은 광주 1~5㎝, 전남 동부 1㎝ 내외, 전남 서부는 3일까지 1~5㎝다. 기온도 큰 폭으로 떨어졌다. 이날 오전 5시 기준 기온은 광주 조선대 -8.1도, 화순 백야면 -7.2도, 순천 -6.8도, 장성 -6.7도, 곡성 -6.6도, 영암 시종 -6.4도 등 대부분 지역이 영하권을 보였다.

기상청 관계자는 "어제부터 내린 눈이 녹았다가 다시 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠다"며 "보행과 차량 이동 시 교통안전에 유의해 달라"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

'영부인' 멜라니아, 573억 받고 다큐 영화 찍었다…美 발칵

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기