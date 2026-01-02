장성 10.9㎝…광주·전남 밤사이 적설에 빙판길 우려

대설주의보 속 기온 -8도 안팎 하락

3일까지 지역별 눈 이어질 전망

대설특보가 내려진 광주·전남에 밤사이 눈이 쌓이며 장성 상무대 10.9㎝ 등 적설이 이어진 가운데 일부 지역 기온이 -8도 안팎까지 떨어져 빙판길 등 교통안전 주의가 요구되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대설특보가 내려진 광주·전남 지역에 밤사이 눈이 쌓이면서 일부 지역은 10㎝가 넘는 적설을 기록했다. 도심과 농촌 지역을 가리지 않고 결빙 우려가 커지며 교통안전 주의가 요구된다.

2일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대가 10.9㎝로 가장 많았다. 목포 9.7㎝, 신안 압해도 9.1㎝, 함평 월야 8.7㎝, 영광 8㎝, 무안 전남도청 7.9㎝, 해남 산이 7.4㎝, 광주 3.6㎝ 등이 뒤를 이었다.

하루 동안 내린 눈이 가장 많이 쌓였을 때의 깊이를 의미하는 최심신적설은 장성 상무대 11.2㎝, 목포 9.7㎝, 신안 9.5㎝, 함평 월야 9㎝, 무안 전남도청 8.1㎝로 집계됐다.

전남 나주·장성·강진·해남·완도·영암·무안·함평·영광·목포·진도·신안 등 12개 시군에는 전날부터 대설주의보가 발효 중이다. 눈은 지역별로 차이를 보이겠으나 2일 서서히 그치거나 3일 오전까지 이어질 것으로 예보됐다.

예상 적설량은 광주 1~5㎝, 전남 동부 1㎝ 내외, 전남 서부는 3일까지 1~5㎝다. 기온도 큰 폭으로 떨어졌다. 이날 오전 5시 기준 기온은 광주 조선대 -8.1도, 화순 백야면 -7.2도, 순천 -6.8도, 장성 -6.7도, 곡성 -6.6도, 영암 시종 -6.4도 등 대부분 지역이 영하권을 보였다.

기상청 관계자는 "어제부터 내린 눈이 녹았다가 다시 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠다"며 "보행과 차량 이동 시 교통안전에 유의해 달라"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



