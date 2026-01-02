"별 걸 다 주는 이 동네는 어디?"…'아빠 육아휴직 장려금' 최대 360만원

아이 낳으면 첫 달에 790만원 상당 지원

강남구, 2년째 출생아 수 증가율 1위 기록



서울 강남구(구청장 조성명)가 이달부터 '아빠 육아휴직 장려금'을 신설해 남성 육아휴직 활성화에 나선다. 강남구는 육아휴직 기간 매월 30만원씩 최대 1년까지 지원해 가족의 양육 부담을 낮추고 안정적인 돌봄 환경을 마련한다고 밝혔다.

강남구가 워킹대디들과 함께한 주민 소통회. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난해 7월 '강남구 아빠 육아휴직장려금 지급 조례'를 제정했으며, 올해부터 본격적으로 지원 사업을 실시한다.

지원 대상은 신청일 기준 1년 이상 강남구에 주민등록이 돼 있는 남성 육아휴직자 가운데 고용보험에 가입하고 육아휴직급여를 수급하는 사람이다. 대상 자녀는 강남구에 주민등록이 돼 있어야 한다. 고용노동부 '6+6 부모육아휴직제' 지원 대상자는 제외된다.

신청은 육아휴직 시작일 이후 1개월부터 종료일 이후 1년 이내에 할 수 있다. 온라인(정부24) 또는 가까운 동 주민센터 방문을 통해 접수한다. 신청서, 육아휴직급여 지급 결정 통지서, 육아휴직 확인서, 신분증 및 통장 사본 등을 제출해야 한다.

강남구는 아이를 낳으면 첫 달 기준 790만원 상당을 지원하는 등 출산·양육 지원을 확대해 왔으며, 지난 2년 연속 출생아 수 증가율 1위를 기록했다.

조성명 강남구청장은 "아빠들이 육아휴직을 결심할 때 가장 큰 걸림돌은 경제적 부담과 직장 분위기"라며 "이번 장려금으로 아빠들의 육아휴직을 뒷받침해 맞돌봄이 자리 잡을 수 있는 여건을 넓히고, 아이 키우기 좋은 강남을 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>