본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

"별 걸 다 주는 이 동네는 어디?"…'아빠 육아휴직 장려금' 최대 360만원

김민진기자

입력2026.01.02 07:21

수정2026.01.02 08:14

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아이 낳으면 첫 달에 790만원 상당 지원
강남구, 2년째 출생아 수 증가율 1위 기록

서울 강남구(구청장 조성명)가 이달부터 '아빠 육아휴직 장려금'을 신설해 남성 육아휴직 활성화에 나선다. 강남구는 육아휴직 기간 매월 30만원씩 최대 1년까지 지원해 가족의 양육 부담을 낮추고 안정적인 돌봄 환경을 마련한다고 밝혔다.

강남구가 워킹대디들과 함께한 주민 소통회. 강남구 제공.

강남구가 워킹대디들과 함께한 주민 소통회. 강남구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 지난해 7월 '강남구 아빠 육아휴직장려금 지급 조례'를 제정했으며, 올해부터 본격적으로 지원 사업을 실시한다.


지원 대상은 신청일 기준 1년 이상 강남구에 주민등록이 돼 있는 남성 육아휴직자 가운데 고용보험에 가입하고 육아휴직급여를 수급하는 사람이다. 대상 자녀는 강남구에 주민등록이 돼 있어야 한다. 고용노동부 '6+6 부모육아휴직제' 지원 대상자는 제외된다.

신청은 육아휴직 시작일 이후 1개월부터 종료일 이후 1년 이내에 할 수 있다. 온라인(정부24) 또는 가까운 동 주민센터 방문을 통해 접수한다. 신청서, 육아휴직급여 지급 결정 통지서, 육아휴직 확인서, 신분증 및 통장 사본 등을 제출해야 한다.


강남구는 아이를 낳으면 첫 달 기준 790만원 상당을 지원하는 등 출산·양육 지원을 확대해 왔으며, 지난 2년 연속 출생아 수 증가율 1위를 기록했다.


조성명 강남구청장은 "아빠들이 육아휴직을 결심할 때 가장 큰 걸림돌은 경제적 부담과 직장 분위기"라며 "이번 장려금으로 아빠들의 육아휴직을 뒷받침해 맞돌봄이 자리 잡을 수 있는 여건을 넓히고, 아이 키우기 좋은 강남을 만들어 가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

'영부인' 멜라니아, 573억 받고 다큐 영화 찍었다…美 발칵

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기