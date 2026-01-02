본문 바로가기
사회
경기도, 대학생 학자금 대출이자 지원…2월13일까지 접수

이영규기자

입력2026.01.02 07:20

시계아이콘00분 39초 소요
경기도가 오는 2월13일까지 '대학생 학자금 대출이자 지원사업' 신청을 받는다.


지원 대상은 등록금과 생활비 마련을 위해 한국장학재단 학자금 대출을 이용한 대학(원) 재학생과 미취업 졸업생이다.

미취업 졸업생의 경우 대학 졸업(수료) 후 10년 이내, 대학원 졸업(수료) 후 4년 이내 신청할 수 있다.


공고일 기준 본인이나 직계존속이 1년 이상 경기도에 거주하고 있어야 하고, 올해부터는 소득 8분위(기준 중위소득 200%) 이하 또는 다자녀 가구(3자녀 이상) 조건이 추가된다. 소득 기준은 대출 신청일 기준으로 한국장학재단이 보유한 자료에 따른다.


지원이 확정되면 2025년 7월부터 12월까지 최근 6개월간 발생한 대출이자를 경기도가 대신 상환해, 한국장학재단 대출 계좌에서 대출 원리금이 차감된다.

신청은 경기민원24(gg24.gg.go.kr)를 통해 온라인 또는 모바일로 가능하다.


경기도청

경기도청

행정정보 공동이용에 동의하면 주민등록초본과 건강보험자격득실확인서가 자동 연계돼 별도의 서류 제출 없이 신청할 수 있다. 다만 본인의 거주 요건이 충족되지 않는 경우 가족관계증명서와 직계존속 주민등록초본을 추가로 제출해야 한다.


상반기 지원 결과는 6월 중 발표된다.


김선화 경기도 청년기회과장은 "학자금 대출이자 지원은 재학 중인 대학생은 물론 졸업 후 취업을 준비하는 청년들의 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기 위한 정책"이라며 "앞으로도 청년들의 목소리를 지속적으로 반영해 일상에서 체감할 수 있는 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 경기도는 지난해 대학생 학자금 대출이자 지원사업을 통해 3만7000여명에게 36억2000만원을 지원했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
