경기도, 노후 공동주택 주거환경 개선에 152억원 투입

이영규기자

입력2026.01.02 07:16

경기도가 올해 공동주택 안전 확보와 주거환경 개선을 위해 노후 공동주택 공용시설 보수, 소방 등 안전시설 보강, 소규모 공동주택 안전 점검 등 다양한 지원사업을 실시한다.


경기도는 올해 노후 공동주택 공용시설 보수 및 소방 등 안전시설 보강에 132억원을, 소규모 공동주택 안전관리를 위한 안전 점검 사업에 20억원의 예산을 투입한다고 2일 밝혔다.

노후 공동주택 공용시설 보수 및 소방 등 안전시설 보강 사업은 노후 승강기·변압기 교체, 옥상 방수뿐만 아니라 최근 사회적 관심이 높은 화재 예방과 안전 시스템 강화를 위해 전기차 충전시설 이전, 기존 CCTV와 연계한 인공지능(AI) 기반 연기감지시스템 구축, 긴급재난알림시스템 도입, 노후 소방감지기 교체 등이다.


경기도청

경기도청

특히 의무 관리 대상(300가구 이상) 공동주택이 아닌 소규모 공동주택을 대상으로 점검 비용을 지원하는 방식을 통해 안전 점검도 돕는다.


지원 대상은 노후 공용시설 보수 및 소규모 공동주택 안전점검 비용 지원의 경우 준공 후 15년이 경과한 공동주택이다. 소방 등 안전시설 보강과 경비실 에어컨 설치비용 지원은 경과년수와 관계없이 주택법에 따른 사업계획 승인을 받은 모든 공동주택이다.

홍일영 경기도 공동주택과장은 "공동주택 안전과 주거환경 개선은 도민 안전 확보를 위한 최우선 정책 과제"라며 "경기도의회와의 협력으로 예산이 확보된 만큼 소방 등 안전시설을 꼼꼼히 보강하고 주거환경 개선과 안전 점검을 통해 도민의 주거 안전성 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
