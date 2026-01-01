본문 바로가기
민주당, '1억원 공천헌금 의혹' 강선우 제명…윤리심판원에 김병기 징계 결정 요청

나주석기자

입력2026.01.01 22:58

긴급최고위, 강선우 의혹 사흘 만에 징계 결정
김병기는 윤리심판원 심판 회부
강선우 탈당했음에도 제명 처분 받게 돼

더불어민주당은 1일 지난 지방선거 공천 헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 제명했다. 강 의원의 금품 수수 정황을 알았음에도 묵인했다는 의혹을 받는 김병기 의원에 대해선 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했다.


민주당은 이날 저녁 긴급최고위원회의를 열어 이같이 결정했다. 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만난 자리에서 "강 의원에 대해서는 탈당했으나 제명했다"며 "김 의원에 대해서는 최고위에 보고된 윤리감찰단 조사 결과를 토대로 중앙당 윤리심판원에 신속한 징계 심판 결정 요청을 의결했다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

강 의원에 대한 제명 결정은 의혹 수수 의혹이 불거진 지 사흘, 윤리감찰단의 조사가 결정된 지 이틀 만의 결정이다. 강 의원은 민주당 최고위 결정에 앞서 "이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고 더는 드릴 수 없다"며 탈당을 선언했었다. 하지만 민주당은 탈당 선언에도 불구하고 징계 결정을 내렸다. 앞서 이춘석 의원에 대해서도 유사한 형태로 탈당 선언에도 불구하고 제명 처분을 내린 바 있다.


강 의원은 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았다는 의혹을 받고 있다. 강 의원은 공천을 대가로 한 금품 수수 의혹을 부인했지만, 결국 탈당을 선언했다.


강 의원의 금품 수수 정황을 파악했음에도 묵인했다는 의혹을 받는 김 의원에 대해서도 징계가 본격화됐다. 당초 김 의원은 윤리감찰단 조사 대상에서 제외된 것으로 알려졌지만, 실제로는 지난달 25일 이미 윤리감찰단 조사 지시가 내려졌다. 정청래 민주당 대표는 이날 감찰 지시가 내려졌음을 뒤늦게 확인했다.

박 수석대변인은 김 의원에 대한 윤리감찰단의 조사 결과 보고서가 윤리심판원에 회부됐다고 전했다. 아울러 "윤리심판원이 김 의원에 대해 심판만 하는 게 아니라 조사도 함께 할 수 있어 본인의 소명, 조사가 함께 이뤄질 것"이라고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
