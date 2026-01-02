본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

전성수 서초구청장, 새해 첫 행보로 취약계층 안전 챙겨

김민진기자

입력2026.01.02 06:15

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고속터미널역서 노숙인에 구호물품 전달
노숙인 거리상담반 1만3000건 현장 상담

전성수 서울 서초구청장이 새해 첫 행보로 거리 노숙인 안전을 점검했다. 전 구청장은 체감온도 영하 15도의 한파가 몰아친 1일 오전 고속터미널역 대합실을 찾아 노숙인에게 핫팩, 생수 등 구호물품을 전달하고 격려했다.

새해 첫날인 1일 고속터미널 대합실을 찾은 전성수 구청장(오른쪽)이 노숙인들의 안전을 확인하며 격려하고 있다. 서초구 제공.

새해 첫날인 1일 고속터미널 대합실을 찾은 전성수 구청장(오른쪽)이 노숙인들의 안전을 확인하며 격려하고 있다. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

전 구청장은 노숙인 한 사람 한 사람의 손을 맞잡고 아픈 곳은 없는지 물으며 "건강 꼭 챙기고, 가족이 없더라도 옆에 있는 분들과 서로 말벗도 하면서 계시면 좋겠다"고 말했다. 동행한 노숙인 거리상담원들에게는 "여러분이 노숙인 손 한번 잡아주고 관심을 건네는 일이 그분들에게 의지가 되고 삶의 희망이 될 수 있다"며 격려했다.


구는 노숙인 거리상담반을 상시 운영하며 2025년 기준 총 1만3000여 건의 현장 상담과 구호물품 지원을 이어오고 있다. 병원 연계, 귀가 조치, 일자리 연계 등 생활 전반을 아우르는 맞춤형 복지 서비스도 지속 추진해 왔다. 폭염·한파 등 기상특보 기간과 설·추석 연휴에는 특별순찰반을 운영해 노숙인 밀집 지역과 취약 지점에 대한 현장 순찰을 강화하고 있다.

노숙인의 일상복귀와 정서적 지원을 위해 2024년부터 총 5회에 걸쳐 이동목욕, 이·미용 서비스 및 무료 증명사진 촬영을 실시하고, '찾아가는 희망의 인문학 강의'를 총 3회 개최하는 등 자립 기반 마련에도 힘쓰고 있다.


전 구청장은 "그동안 축적해 온 현장 지원과 안전관리 경험을 바탕으로 올해에도 빈틈없는 현장 대응으로 취약계층의 일상을 든든히 지키겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

'영부인' 멜라니아, 573억 받고 다큐 영화 찍었다…美 발칵

"트럼프 리조트 마사지사들, 엡스타인에 방문 서비스"

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

테슬라, 전기차 가격 최대 940만원 인하…점유율 확대 '승부수'

새로운 이슈 보기