새해 첫날 스위스 스키휴양지서 폭발…수십명 사망(종합)

화재 발생하며 약 100명 부상

화상 환자 많고 중상자 다수

새해 첫날 스위스 스키 휴양지의 술집에서 폭발 사고가 발생해 경찰이 조사중인다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

새해 첫날 스위스 스키 휴양지의 술집에서 폭발 사고가 발생해 수십 명이 사망하고 약 100명이 부상을 당했다.

주요 외신에 따르면 스위스 경찰은 1일(현지시간) 새벽 1시 30분께 스위스 남서부 발레주 크랑 몽타나의 한 술집에서 폭발과 화재가 발생해 수십 명이 사망했다고 밝혔다. 사고 당시 술집 내부에는 새해맞이를 위해 100명 넘는 인파가 있었다.

스위스 경찰은 사망자 신원 확인과 유가족 연락을 하고 있다면서 정확한 사상자 수를 발표하지 않았다.

이탈리아 외무부는 스위스 경찰로부터 약 40명이 숨졌을 가능성이 있다는 정보를 받았다고 밝혔다. 폭발과 함께 화재가 발생해 화상 환자가 많고 그중 중상자가 다수인 것으로 전해졌다.

현지 경찰과 지역 당국은 많은 부상자가 화상으로 치료받고 있으며, 부상자 가운데 절반 이상은 중상이라고 말했다. 마티아스 레이나르 발레주 정부 수반은 발레 병원 중환자실과 수술실이 꽉 차 부상자들이 다른 병원으로 이송되고 있다고 전했다. 사상자 일부는 외국인인 것으로 알려졌다. 발레주는 이탈리아 북부와 국경을 맞댄 지역이다.

수사당국은 화재 원인을 조사 중이나 테러 공격에 따른 것은 아니라고 보고 있다. 베아트리스 피유 발레주 검찰총장은 화재 원인을 파악하기에는 시기상조이지만 수사관들이 공격 가능성을 배제했다고 밝혔다.

사고 지역은 현재 전면 통제됐으며, 크랑 몽타나 상공에는 비행금지구역이 설정됐다.

크랑 몽타나는 스위스 알프스에서 가장 잘 알려진 봉우리인 마터호른에서 북쪽으로 약 40㎞ 떨어진 알프스 중심부의 산악마을로, 인구는 1만명이다. 가장 높은 지점은 해발 3000m에 달한다. 이 곳은 세계적으로 유명한 스키 리조트 지역으로 알파인 스키 월드컵 순회 일정에서 주요 개최지로 꼽힌다. 내년 2월에는 알파인 스키 세계선수권대회가 크랑 몽타나에서 열릴 예정이다.





