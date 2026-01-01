명품 판도 뒤집혔다…비싸도 여전히 '잘 나가는' 샤넬

브랜드파이낸스 '럭셔리 브랜드 가치'

샤넬, 루이비통 제치고 패션 부문 1위

샤넬이 루이비통을 제치고 글로벌 패션 부문 브랜드 가치 1위에 올랐다.

샤넬 하우스앰배서더인 아티스트 제니. 샤넬 홈페이지. AD 원본보기 아이콘

지난달 30일(현지시간) 영국의 브랜드 평가 컨설팅 업체 브랜드파이낸스가 발표한 '2025 글로벌 럭셔리 브랜드 가치 50' 보고서에 따르면 샤넬의 브랜드 가치는 전년 대비 45% 상승한 379억달러(약 53조원)를 기록했다. 샤넬은 전체 2위, 패션 부문 1위를 차지했으며, 부동의 패션 1위였던 루이비통(329억달러, 약 47조원)은 전체 3위, 패션 2위로 밀려났다. 브랜드 가치 전체 4위는 에르메스였다.

이에 대해 전문가들은 '초고가 전략의 승리'로 보고 있다. 샤넬은 코로나19 대유행 이후 여러 차례 가격을 인상했는데도 오히려 오픈런이 계속되는 등 인기가 끊이지 않고 있다. 브랜드파이낸스는 "샤넬은 단순한 패션 브랜드를 넘어 헤리티지(유산)를 파는 브랜드로 인식되고 있다"며 "소비자의 심리적 가격 저항선을 무너뜨린 대표적인 사례"라고 분석했다.

반면 트렌디한 디자인으로 한때 MZ세대의 열렬한 지지를 받은 구찌의 브랜드 가치는 전년 대비 24% 하락한 114억달러에 그쳤다. 순위도 기존 5위에서 9위로 주저앉았다. 명품 소비의 큰손이던 중국의 경기 둔화와 젊은 층의 구매력 감소 영향이 컸기 때문이다.

서울 한 대형백화점 명품관 앞에서 시민들이 명품관 개점을 기다리고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

시계와 뷰티 부문 브랜드 중에는 롤렉스와 겔랑이 선전했다. 롤렉스의 브랜드 가치는 36% 상승하며 5위로 뛰어올랐고, LVMH 그룹 산하의 뷰티 브랜드 겔랑은 23% 늘어나 2021년 이후 처음으로 톱10 안에 들었다. 대부분 제품이 수천만원을 호가하는 롤렉스는 단순한 명품을 넘어 환금성 높은 안전 자산으로 인식돼 수요가 크게 는 것으로 보인다. 겔랑 등 뷰티 브랜드는 비교적 작은 소비로 명품을 소유할 수 있다는 만족감을 주는 '스몰 럭셔리' 트렌드에 따른 것으로 분석된다.

이번 조사에서 전체 1위는 독일의 포르쉐가 차지한 것으로 나타났다. 포르쉐의 브랜드 가치는 411억달러(약 57조원)를 기록하며 8년 연속 1위를 기록했다. 국가별로는 프랑스의 독주가 돋보였다. 톱10 브랜드 중 샤넬, 루이비통, 에르메스, 디올, 까르띠에, 겔랑 등 6개가 프랑스 브랜드였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>